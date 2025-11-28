TPHCM, Đồng Nai, Lâm Đồng cảnh giác cao độ trước bão Koto

Trước diễn biến của bão số 15 (Koto), các địa phương ở miền Nam đang bám sát thông tin về đường đi của bão, thực hiện các biện pháp ứng phó. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng, TPHCM đã phát thông tin, kêu gọi ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, lúc 4h ngày 28/11, bão Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 (118-133km/h), giật cấp 14.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5km/h. Như vậy, so với sáng 27/11, bão Koto giảm một cấp và đổi hướng di chuyển từ Tây Tây Bắc sang Tây Tây Nam.

Bão còn xa TPHCM nhưng cần cảnh giác

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết, các đồn biên phòng ven biển và trên đảo (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Giờ) đã triển khai nhiệm vụ phòng, chống bão Koto.

Dự báo đường đi của bão Koto (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia).

Các đồn biên phòng đã liên lạc, thông báo tình hình bão tới ngư dân TPHCM đang hoạt động trên biển để có phương án tránh, trú bão; đồng thời đảm bảo quân số, thiết bị, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

"Bão có xu hướng đi lệch lên phía Bắc, nhưng ở TPHCM, chúng tôi cũng phải chuẩn bị. Thiên tai thì không thể nói trước", đại diện Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM nói.

Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Bình Thuận cũ, Đồn Biên phòng Tân Thắng đã huy động cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ ngư dân ven biển đưa thuyền thúng vào bờ, đảm bảo an toàn cho phương tiện.

Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng hỗ trợ ngư dân đưa thuyền thúng vào bờ để trú tránh bão (Ảnh: Trần Nguyên).

Đồng thời, lực lượng này cũng tăng cường kiểm tra, hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền, chằng buộc chắc chắn để chống bão. Đồn Biên phòng Tân Thắng cũng kiểm đếm, nắm bắt thông tin về các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, thông báo đến chủ phương tiện về diễn biến bão, hướng dẫn ngư dân đưa tàu thuyền đến nơi trú tránh an toàn.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến bão Koto, không cho phép tàu thuyền rời cảng, khu neo đậu khi không đủ điều kiện an toàn về hàng hải.

Chủ động xả lũ trước bão

Ngày 27/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu các nhà máy thủy điện Thác Mơ, Cầu Đơn (khu vực Bình Phước trước đây) thực hiện tốt việc vận hành, đảm bảo an toàn hồ đập.

Lãnh đạo tỉnh quán triệt công tác vận hành hồ chứa thủy điện trong thời gian tới phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, không để xảy ra bất kỳ thiệt hại nào về công trình cũng như tài sản của người dân hạ du. Các công ty thủy điện cần ký kết quy chế phối hợp với các xã vùng hạ du nhằm bảo vệ hành lang công trình.

Hồ thủy điện Trị An xả lũ (Ảnh: Hoàng Bình).

Công ty Thủy điện Trị An thông báo từ 8h ngày 28/11, hồ Trị An sẽ giảm lượng nước xả tràn từ 800m3/s xuống 480m3/s. Đây là động thái giảm lượng xả tràn khi Đồng Nai bắt đầu vào mùa khô.

Tại TPHCM, từ ngày 27/11, ba hồ chứa nước lớn thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ gồm Sông Ray, Đá Đen và Sông Hỏa sẽ đồng loạt xả lũ nhằm đảm bảo an toàn công trình khi mực nước dâng cao.

Đây là đợt xả lũ thứ 4 trong năm đối với hồ Đá Đen và Sông Ray. Riêng hồ Sông Hỏa bước vào đợt xả lũ thứ 3. Việc xả lũ kéo dài có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khu vực hạ lưu. Trước đó, thông báo xả lũ đã được gửi đến các địa phương để chủ động triển khai biện pháp ứng phó.