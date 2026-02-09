Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp xuyên đêm trước ngày ông Táo về trời

Chợ cá Yên Sở (phường Yên Sở, Hà Nội) được biết đến là chợ cá đầu mối lớn nhất Thủ đô, cũng là chợ nổi tiếng với việc tập kết và phân phối số lượng lớn cá chép đỏ đi các nơi mỗi dịp lễ tiễn ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp) về trời hàng năm.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, đêm 21, rạng sáng ngày 22 tháng Chạp, khu chợ trở nên nhộn nhịp, hối hả hơn với cảnh hàng trăm tiểu thương vận chuyển, mua bán cá chép đỏ.

Hơn 1h sáng, bên trong chợ cá Yên Sở là hình ảnh hối hả, vội vã của các tiểu thương, các lái buôn từ nhiều nơi đổ về chợ để mua, bán cá.

Anh Nguyễn Văn Viên, một tiểu thương chuyên bán cá số lượng lớn tại đây đang vớt hàng trăm cân cá chép đỏ để bán cho các tiểu thương nhỏ lẻ khác tìm đến nhập cá.

"Thường thì những ngày này chủ yếu tôi bán cá chép đỏ là chính, vì người dân mua nhiều để cúng ông Táo. Trước 2 đêm tiễn ông Táo, mỗi ngày tôi nhập về cả tấn cá, nhưng năm nào cũng hết hàng. Năm nay có vẻ cá giá rẻ hơn một chút so với mọi năm, hy vọng ngày mai, khi đúng ngày tiễn ông Táo thì giá sẽ cao hơn chút", anh Viên cho hay.

Theo anh Viên, hiện tại giá cá chép đỏ đang thấp hơn giá của năm trước khoảng 30-40%, năm trước đỉnh điểm có lúc cá chép đỏ bán ra đến 200.000/kg.

Cá chép đỏ được tiểu thương nhập về từ các làng nghề nuôi cá tại các tỉnh thành lân cận Hà Nội như Phú Thọ, Thanh Hóa, Hải Dương... Đêm 21 tháng Chạp, giá cá chép đỏ tại chợ Yên Sở dao động từ 100.000-120.000 đồng/kg.

Các tiểu thương làm việc không nghỉ tay, dù trời mưa nặng hạt, rét đậm ở mức khoảng 12 độ C.

Sau khi chuyển đến chợ, cá được thả xuống các chậu nước lớn, sục oxy để đảm bảo sự sống cho cá.

Các tiểu thương sẽ phân loại cá theo kích cỡ, loại bỏ những chú cá yếu hoặc chết để đảm bảo cá bán ra đều khỏe mạnh để phục vụ người dân mua về "tiễn" ông Táo về trời.

2h sáng, không khí làm việc tại chợ càng nhộn nhịp, hối hả hơn khi các được các thương lái đổ về mỗi lúc một nhiều. Các tiểu thương nhỏ lẻ cũng bắt đầu về chợ để mua cá mang đi các địa phương khác để bán.

Chị Thủy, tiểu thương bán cá lâu năm tại chợ Yên Sở cho hay, năm nay giá cá chép đỏ vẫn đang hơi thấp hơn thời điểm này của năm trước. Chỉ dao động mức trên dưới 100.000 đồng/kg, nhưng khả năng ngày mai (23 tháng Chạp) người dân sẽ mua nhiều hơn, giá sẽ tăng lên thêm.

Cá chép đỏ hiện đang bán khá đắt hàng trước ngày tiễn ông Táo về trời, trong khi đó, các loại cá to hơn như trắm, chép đen thì dao động ở mức 40.000-50.000 đồng/kg, bán ra số lượng ít và chậm hơn so với chép đỏ..

Thời tiết mưa cùng nhiệt độ hạ thấp, các tiểu thương phải đốt lửa để sưởi ấm, chống lại cái rét những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Gần về sáng, không khí nơi đây càng đông đúc khi ngày càng nhiều tiểu thương từ các chợ dân sinh nhỏ lẻ trong thành phố tìm tới mua cá. Những chuyến xe chở hàng tạ cá liên tục rời chợ đổ về các nơi để phục vụ người dân trong dịp lễ 23 tháng Chạp.