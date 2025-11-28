Lũ kéo giường lên mái nhà vừa xong, người dân lại lo bão Koto ập tới

Tám ngày sau trận lũ lịch sử, nhiều vùng quê ở xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk (trước đây thuộc huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) vẫn ngổn ngang, với cây cối gãy đổ, nhà cửa hư hỏng.

Theo UBND xã Đồng Xuân, đợt mưa lũ giữa tháng 11 đã khiến gần 6.200 ngôi nhà bị ngập, trong đó nhiều nơi ngập sâu 5-7m, cá biệt có khu vực ngập hơn 8m, khiến giao thông hoàn toàn bị chia cắt.

Tại đây, nhiều dấu tích của trận lũ lịch sử vẫn còn hiện rõ, như cây cỏ bị cuốn lên hàng rào cao quá đầu người, hay rác vướng lủng lẳng trên dây điện.

Một bụi tre tại xã Đồng Xuân bị lũ cuốn phăng, trơ gốc.

Đối với gia đình anh Ca Thanh Hải, trú tại thôn Tân Bình, xã Đồng Xuân, ký ức về trận mưa lũ lịch sử khó có thể quên.

Cơn lũ dâng cao, xoáy sâu làm hư hỏng gần như toàn bộ căn nhà mà mấy chục năm qua vợ chồng anh "nhịn ăn, nhịn mặc" để xây dựng. Trong ảnh, căn nhà anh Hải bị nứt toát bởi trận lũ vào ngày 19/11.

Nhà gần sông Kỳ Lộ nước thường dâng cao vào mùa lũ nên anh Hải đã chi tiền mua sắt để kè và gia cố phần móng chắc chắn nhất có thể.

"Vì sống gần sông, tôi cố gắng kè móng chắc chắn nhất trong khả năng và nghĩ căn nhà sẽ an toàn trong mưa lũ. Không ngờ nước dâng cao, chảy xiết cuốn trôi mọi thứ. May mà 4 thành viên kịp thời chạy thoát", anh Hải chia sẻ.

Khung cảnh đổ nát, ngổn ngang bên trong căn nhà của anh Hải.

Tấm ảnh cưới của vợ chồng anh Hải may mắn không bị lũ cuốn trôi, nhưng giờ đã lấm lem bùn đất trong ngôi nhà đổ nát.

Tương tự, gia đình anh Nguyễn Văn Thanh ở thôn Long Châu, xã Đồng Xuân cũng bị lũ lớn tàn phá nhà cửa, cuốn trôi nhiều tài sản. Trong ảnh là chiếc giường ngủ của vợ chồng anh bị nước lũ đẩy lên tận mái nhà và đến nay vẫn chưa thể đưa xuống.

“Bão số 13 rồi đến lũ lịch sử, nay lại nghe tin bão số 15 sắp đổ bộ vào khu vực miền Trung, tôi rất sợ. Hiện tôi cố gắng dọn dẹp, vớt vát được gì hay nấy. Chứ nếu bão vào, rồi sau bão mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về ầm ầm thì e chẳng còn gì để mà nhặt nữa”, ông Thanh nói.

Những mảng tường gạch, xi măng của nhà anh Thanh nứt toác sau trận lũ lịch sử.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tèo, 60 tuổi, trú xã Đồng Xuân, cho biết đây là lần thứ 2 nhà của ông bị lũ lụt tàn phá. Lần đầu nhà ông bị tàn phá do cơn lũ lớn vào năm 2009, hơn 15 năm sau gia đình ông lại rơi vào cảnh tương tự. Trong ảnh nhà ông Tèo bị lũ cuốn trôi phần mái và nhiều tài sản trong gia đình.

“Sống gần sông nên năm nào tôi cũng phải chạy lũ. Lần này, tôi chỉ mong nhà nước hỗ trợ người dân được tái định cư đến nơi ở mới an toàn hơn, chứ ở đây chúng tôi thực sự rất vất vả, khổ sở”, ông Tèo nói.

Trước, trong và sau lũ, ngoài lực lượng tại chỗ, quân đội và công an đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân Đắk Lắk di dời tài sản, ứng cứu khẩn cấp và dọn dẹp, khôi phục sản xuất.

Bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các hội từ thiện và nhà hảo tâm trên cả nước đã đến giúp bà con lương thực, thực phẩm và kinh phí để xây dựng lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Trong ảnh là đại diện một đoàn thiện nguyện ở phía Tây tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ gia đình anh Ca Thanh Hải 20 triệu đồng, để anh có điều kiện xây lại nhà và mua sắm những vật dụng cần thiết trong thời gian tới.

Trước đó, Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, đã quyết định hỗ trợ nóng 3 tỷ đồng từ Chương trình Nhân ái do bạn đọc ủng hộ, nhằm kịp thời chia sẻ những khó khăn với người dân vùng lũ ở Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng.

Trong ảnh, nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, thay mặt Ban Biên tập và bạn đọc trao 1 tỷ đồng đến lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, để cơ quan này phân phối, hỗ trợ kịp thời người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Ngày 27/11, đại diện báo Dân trí cũng đã trao tận tay hơn 30.000 đơn vị thuốc thiết yếu đến xã Đồng Xuân, tặng người dân vùng lũ. Toàn bộ số thuốc này do Nhà thuốc Pharmacity tài trợ, với mong muốn góp phần hỗ trợ bà con địa phương khắc phục khó khăn sau thiên tai lịch sử.