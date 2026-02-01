Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm, trao quà Tết tại Lào Cai

Phó Thủ tướng thăm, tặng quà Tết cho các hộ nghèo

Ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng năm mới tới bà con nhân dân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về tình hình phát triển của đất nước trong giai đoạn phát triển mới; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả nổi bật của tỉnh Lào Cai trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn phường Yên Bái sáng 8/2 (Ảnh: VGP/Thu Giang).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là một trong những dấu ấn lớn nhất trong lịch sử hiện đại, nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc sắp xếp, hợp nhất hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai đã mở ra không gian phát triển mới, tạo dư địa và tầm nhìn chiến lược dài hạn cho sự phát triển của địa phương và cả vùng.

Chia sẻ với bà con nhân dân, Phó Thủ tướng đánh giá Lào Cai là một điển hình sinh động về tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh phải đối mặt với không ít thách thức do thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề tới đời sống người dân.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,14%, đứng thứ hai khu vực Trung du và miền núi phía Bắc; thu ngân sách đạt khoảng 21,6 nghìn tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay.

Đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh Lào Cai cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phó Thủ tướng cho biết, với nguồn lực khoảng trên 40 tỷ đồng và hàng chục nghìn suất quà, tỉnh đã chăm lo đầy đủ cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết đủ đầy, ấm áp.

Bước vào năm 2026, Phó Thủ tướng mong muốn Lào Cai tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, Theo Phó Thủ tướng đây là một thách thức lớn nhưng cũng là "phép thử" để khẳng định bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

"Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Càng khó khăn, thách thức, chúng ta càng phải nỗ lực để biến thách thức thành động lực phát triển", Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể nhân dân tỉnh Lào Cai.

"Đồn là nhà, biên giới là quê hương"

Cũng trong chiều 8/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đến thăm, chúc Tết và động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Xát (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai).

Lần đầu tiên đến thăm Đồn Biên phòng Bát Xát, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà xúc động khi trực tiếp cảm nhận không khí thiêng liêng nơi phên giậu của Tổ quốc, nơi mỗi cột mốc biên giới là biểu tượng bất khả xâm phạm của chủ quyền quốc gia.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Xát (Ảnh: VGP/Thu Giang).

Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, ý chí kiên cường và trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Xát trong việc ngày đêm bám trụ địa bàn, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Phó Thủ tướng đặc biệt biểu dương vai trò của Đồn Biên phòng Bát Xát trong việc gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện tốt phương châm "đồn là nhà, biên giới là quê hương". Cán bộ, chiến sĩ luôn đồng hành, hỗ trợ nhân dân trong phòng, chống thiên tai, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Phó Thủ tướng chia sẻ sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ phải gác lại niềm vui sum họp gia đình để thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân và Tổ quốc.

Cũng trong chương trình công tác tại tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đến thăm Trường Trung học phổ thông Cam Đường - một trong những cơ sở giáo dục tiêu biểu của địa phương.