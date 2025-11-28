Bão Koto liên tục đổi hướng, xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 10h ngày 28/11, vị trí tâm bão số 15 (tên quốc tế Koto) cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Tây Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 5km/h. Đến trưa 29/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 290km về phía Tây Bắc với cường độ cấp 9-10, giật cấp 13.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, bão sẽ thay đổi hướng liên tục trong 3 ngày tới.

Ngày 29/11 đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, ngày 30/11 đổi hướng di chuyển phía Tây, ngày 1/12 di chuyển Tây Tây Nam (trung bình mỗi ngày suy yếu khoảng 1 cấp).

Bão Koto có khả năng khi di chuyển vào vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi - Đắk Lắk sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hướng di chuyển của bão Koto (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão Koto, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động rất mạnh.

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đài Hong Kong nhận định bão Koto đang di chuyển rất chậm, khi chuyển hướng lên phía Bắc Biển Đông sức gió giảm nhanh. Đến ngày 2/12, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão còn 75km/h (cấp 9).

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), bão Koto đang trong giai đoạn suy yếu với sức gió khoảng 100km/h. Đài này dự báo bão số 15 sẽ liên tục đổi hướng di chuyển và suy yếu dần trong những ngày tới.

JMA cho biết, trong khi đó sáng nay tại vùng biển Malaysia xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, với sức gió 54km/h (cấp 7). Tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 3,4 độ Vĩ Bắc và 104 độ Kinh Đông.

JMA dự báo áp thấp nhiệt đới này ít có khả năng mạnh lên thành bão nhưng có khả năng đi vào khu vực phía Nam Biển Đông trong những ngày tới.