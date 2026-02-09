Thủ tướng: Thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 12 ngày 8/2 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa năm 2026.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Các đơn vị theo dõi sát diễn biến lạm phát, tỷ giá, lãi suất, thanh khoản… để điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, mềm mại, không "gây sốc", "giật cục”.

Cùng với đó là tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định tỷ giá, lãi suất và tăng dự trữ ngoại hối. Các bên tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát rủi ro; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng.

Cần kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; nghiên cứu, có giải pháp tín dụng ngay, phù hợp, hiệu quả hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và các ngành, lĩnh vực nhà ở an sinh xã hội.

Khẩn trương hoàn thiện báo cáo về việc nghiên cứu các giải pháp huy động ngoại tệ và vàng miếng để thu hút nguồn ngoại tệ và vàng miếng trong dân theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Văn bản số 74 ngày 8/1.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thường trực Chính phủ về việc nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.

Chủ động, kịp thời cung cấp các thông tin chính thức, công khai, minh bạch về chủ trương, chính sách quản lý, điều hành thị trường tài chính, tiền tệ, ngoại hối và vàng; dựa trên nền tảng đã đạt được là kinh tế vĩ mô ổn định…

Sản phẩm vàng miếng (Ảnh: Mạnh Quân).

Huy động nguồn lực, phát hành trái phiếu Chính phủ đầu tư cho công trình trọng điểm

Tại Công điện 12, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư trong nước và ngoài nước. Tận dụng dư địa về nợ công, bội chi trong giới hạn an toàn để huy động nguồn lực, phát hành trái phiếu Chính phủ đầu tư cho công trình trọng điểm.

Bộ tăng cường xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao; phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững thị trường vốn (thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động chính thức trong tháng 2 tại TPHCM, Đà Nẵng), tạo kênh huy động vốn trung - dài hạn cho nền kinh tế, giảm áp lực lên nguồn vốn ngắn hạn của hệ thống ngân hàng.

Bộ Tài chính nhanh chóng triển khai hiệu quả Nghị quyết về việc thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, Đề án thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thị trường cần được rà soát đánh giá. Bên cạnh đó, Bộ nhận diện kịp thời các khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, thủ tục hành chính… để có giải pháp hỗ trợ khả thi, hiệu quả, sát thực tiễn, trong đó tập trung nghiên cứu các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tài chính, tín dụng.

Bộ Công Thương cần tăng cường xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu; tận dụng hiệu quả 17 Hiệp định thương mại tự do đã ký và đàm phán các Hiệp định thương mại tự do mới, chủ động các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, không để xảy ra thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện các giải pháp tập trung thúc đẩy sản xuất nông nghiệp; bảo đảm cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu.

Các Bộ, cơ quan, các tỉnh, thành phố và địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, nhất là các công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia; quyết liệt triển khai các giải pháp để thực hiện mục tiêu giải ngân đầu tư công năm 2026 đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước tập trung triển khai thực hiện hiệu quả, quyết liệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hiệu quả, linh hoạt.