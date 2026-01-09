Hàng loạt thay đổi về thu phí sử dụng đường bộ năm 2026 mà chủ xe cần biết

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 364/2025 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện đối với ô tô, thay thế Nghị định số 90/2023.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của nghị định này là chính thức bỏ việc dán tem thu phí đường bộ trên kính lái ô tô từ năm 2026.

Theo quy định mới, việc quản lý nghĩa vụ nộp phí sử dụng đường bộ sẽ được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng dữ liệu điện tử, thay vì sử dụng tem giấy như trước đây.

Điều này nhằm giảm chi phí hành chính, phù hợp với lộ trình số hóa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Bỏ dán tem thu phí đường bộ trên kính ô tô từ năm 2026 (Đồ họa: Thái Hà).

Ngoài thay đổi về tem thu phí, Nghị định 364/2025 cũng điều chỉnh cách phân loại phương tiện.

Cụ thể, từ năm 2026, thay vì phân biệt xe con cá nhân dưới 10 chỗ và xe của tổ chức, việc thu phí sẽ căn cứ vào xe không kinh doanh vận tải và xe có kinh doanh vận tải.

Từ năm 2026 thay đổi phân loại và mức phí sử dụng đường bộ đối với ô tô (Đồ họa: Thái Hà).

Theo đó, xe chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ người lái) không kinh doanh vận tải áp dụng mức phí 130.000 đồng/tháng, trong khi xe kinh doanh vận tải có mức phí 180.000 đồng/tháng. Các loại xe khác tiếp tục giữ nguyên mức phí như quy định trước đây, đồng thời cập nhật khái niệm phương tiện theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Bên cạnh đó, Nghị định 364/2025 cũng bỏ mức thu phí sử dụng đường bộ theo chu kỳ kiểm định 18 tháng, do chu kỳ kiểm định ô tô hiện được xác định theo loại phương tiện và năm sản xuất.

Theo Nghị định mới, đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là: Ô tô theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, được cấp chứng nhận đăng ký xe, gắn biển số xe và giấy chứng nhận (GCN) kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Hàng loạt điểm mới về phí đường bộ 2026 (Đồ họa: Nguyễn Hải).

Đáng chú ý, khi Nghị định có hiệu lực, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ và xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ sẽ không thuộc đối tượng chịu phí.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng sửa đổi quy định về trường hợp ô tô không chịu phí sử dụng đường bộ, bao gồm: Xe bị hư hỏng không sử dụng được; xe bị thải bỏ, bị mất không tìm được và chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Xe bị tịch thu; xe bị tạm giữ từ 30 ngày trở lên; Xe tạm dừng tham gia giao thông liên tục từ 30 ngày trở lên...

Trường hợp không chịu phí khác là: Xe của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không tham gia giao thông, không sử dụng đường dành cho giao thông công cộng (GTCC) hoặc xe đang tham gia giao thông, sử dụng đường dành cho GTCC chuyển sang không tham gia giao thông, không sử dụng đường dành cho GTCC.

Nghị định mới cũng quy định rõ đối với ô tô được thanh lý, phát mại (có nguồn gốc từ ô tô bị tịch thu, thu hồi bởi cơ quan nhà nước; ô tô của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập...), chủ xe mới chỉ phải nộp phí từ thời điểm đưa xe đi kiểm định để lưu hành, thay vì phải gánh nghĩa vụ tài chính của chủ cũ,...

Hàng loạt thay đổi này được kỳ vọng sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực giao thông đường bộ.