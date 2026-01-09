Vẻ đẹp quý phái của Hoa hậu Giáng My bên cạnh mỹ nhân nước Mỹ

Đêm tiệc thời trang Haute Holiday của nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son diễn ra trên du thuyền sang trọng tại TPHCM, quy tụ gần 200 khách mời là nghệ sĩ, người mẫu và các gương mặt nổi bật của làng giải trí.

Giữa dàn khách mời, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My nổi bật với phong thái sang trọng. Người đẹp 7X lựa chọn váy dạ hội tông đen, khoe vai trần quyến rũ. Thiết kế phảng phất tinh thần cổ điển, được cô phối cùng găng tay ren.

Lối trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc búi gọn gàng càng giúp Hoa hậu Đền Hùng 1992 toát lên vẻ đẹp sang trọng. Tại sự kiện, Giáng My không ngại "đọ sắc" cùng dàn mỹ nhân trong nước và quốc tế. Trong ảnh, cô chụp cùng Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist (đầm trắng) và Á hậu Chelsea Fernandez (thứ hai từ phải).

Ở tuổi 55, Giáng My vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, thần thái cuốn hút cùng phong cách thời trang đa dạng. Khán giả nói vui rằng cô đã bị "thời gian bỏ quên".

Yolina Lindquist (Mỹ) cũng trở thành nhân tố nổi bật khi diện chiếc đầm trắng đính hoa 3D. Cô vừa đăng quang cuộc thi Miss Cosmo 2025 tổ chức ở TPHCM hồi tháng 12/2025. Yolina Lindquist năm nay 22 tuổi, tốt nghiệp Đại học Southern Illinois, hiện làm việc trong lĩnh vực gắn kết cộng đồng. Người đẹp thông thạo tiếng Anh và tiếng Đức.

Trong khi đó, Á hậu đến từ Philippines - Chelsea Fernandez - chọn váy dạ hội màu đỏ rực rỡ với thiết kế bèo nhún như đóa hoa. Chelsea Fernandez năm nay 25 tuổi, sở hữu chiều cao 1,67m. Sau đăng quang, cả tân hoa hậu và á hậu hoạt động tại Việt Nam và đồng hành cùng nhau trong nhiều sự kiện.

Hoa hậu Thanh Thủy xuất hiện nổi bật trong đầm đỏ cúp ngực, giúp tôn làn da trắng, mang lại vẻ đẹp vừa sang trọng vừa ngọt ngào.

Trong khi đó, Hoa hậu Tiểu Vy mang đến làn gió trẻ trung với chân váy dáng bí, phối cùng áo khoác ngắn, tạo tổng thể năng động, hiện đại.

Á hậu Quỳnh Châu lựa chọn đầm suôn ngắn màu đen, đính hoa 3D. Thiết kế giúp cô khéo léo giấu bụng trong giai đoạn mang thai.

Sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025, Kiều Duy được khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng và phong thái tự tin khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang.

Dàn người đẹp gồm Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, Á hậu Khánh Linh, Á hậu Thúy An cùng khoe sắc trong một khung hình.

Vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân - nhạc sĩ Khắc Triệu cùng con gái Cece Trương xuất hiện đồng điệu trong áo dài truyền thống, với họa tiết lấy cảm hứng từ năm mới - hình tượng con ngựa - mang ý nghĩa may mắn, góp thêm sắc xuân cho đêm tiệc.

Ảnh: Ban tổ chức