HLV U23 Kyrgyzstan: "U23 Việt Nam giành chiến thắng xứng đáng"

Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Edmar Lacerda chia sẻ: "Thật tiếc khi chúng tôi đã thua một bàn từ penalty và một bàn từ phạt góc. Nhưng tôi xin chúc mừng U23 Việt Nam, họ đã thắng xứng đáng, thi đấu đầy khoa học và có phẩm chất của đội bóng mạnh.

Hôm nay U23 Kyrgyzstan đã nhập cuộc tự tin, nỗ lực tấn công mạnh mẽ ở hai biên để tạt bóng vào trong, đó là ý đồ chơi ngày mà tôi đã vạch ra cho các cầu thủ, nhưng kết quả không được như ý muốn".

HLV Edmar Lacerda đánh giá cao màn trình diễn của U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

U23 Kyrgyzstan gần như đã chia tay giải đấu ở Saudi Arabia sau hai trận thua, HLV Edmar Lacerda vẫn đánh giá cao nỗ lực của học trò: "Tôi đã trao đổi với các cầu thủ từ trước giải, chúng tôi là một tập thể mới.

Tôi muốn các cầu thủ tự đánh giá, kiểm nghiệm lại bản thân về những mặt tốt, và những mặt chưa được. Nhưng nhìn chung các cầu thủ ai cũng muốn chiến thắng. 90 phút trên sân bao giờ cũng quyết định các cầu thủ ở trình độ nào.

U23 Kyrgyzstan đã tập huấn ở Qatar vàThổ Nhĩ Kỳ, nhưng mọi chuyện không thể đi đúng như tính toán. Tôi đã nghĩ chúng tôi có thể sẽ đá được như vòng loại, nhưng rõ ràng điều đó đã không diễn ra ở giải đấu tại Saudi Arabia".

Chạm trán U23 Kyrgyzstan đầy hưng phấn, U23 Việt Nam khởi đầu chậm nhưng chắc chắn, đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà. Đại diện Trung Á thi đấu sốt ruột và mắc nhiều sai sót trong phòng ngự.

Phút 17, Lê Phát băng vào tranh bóng và cầu thủ của U23 Kyrgyzstan đã vung chân sút thẳng vào chân của cầu thủ U23 Việt Nam. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Văn Khang thực hiện thành công, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

U23 Kyrgyzstan thi đấu nỗ lực và phút 44, pha chuyền bóng thiếu chính xác của Hiểu Minh đã tạo ra cơ hội cho Murzakhmatov. Cầu thủ số 20 của U23 Kyrgyzstan sút bóng vào góc cao cầu môn đánh bại Trung Kiên, gỡ hòa 1-1.

Hiệp 2 chứng kiến màn ăn miếng trả miếng của cầu thủ hai đội, trận đấu diễn ra đấy hấp dẫn. U23 Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh ở thời điểm quan trọng và phút 87, Lý Đức tạt bóng bên cánh phải, bóng chạm người Khristiyan Brauzman đi vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Việt Nam.

Giành 6 điểm trọn vẹn sau hai trận thắng, U23 Việt Nam gần như cầm chắc tấm vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2026. Trận đấu còn lại giữa U23 Saudi Arabia và U23 Jordan sẽ diễn ra vào lúc 23h30 hôm nay (9/1).