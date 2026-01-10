Triệu hồi hơn 900 chiếc BMW đời cũ tại Việt Nam do nguy cơ cháy

Được Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt, THACO chính thức triển khai chiến dịch triệu hồi 903 chiếc BMW để thay thế máy khởi động động cơ. Toàn bộ xe đều thuộc thế hệ cũ và nhập khẩu trong khoảng thời gian từ ngày 31/8/2018 đến ngày 9/3/2021.

Theo danh sách của THACO, những mẫu xe thuộc diện ảnh hưởng gồm: 3-Series (G20), 5-Series (G30), 7-Series (G12), X1 (G01), X4 (G02), Z4 (G29) và X7 (G07).

Trong các xe bị triệu hồi, dòng BMW 5-Series chiếm số lượng nhiều nhất, lên tới 276 chiếc (Ảnh: Đại lý BMW).

Ở những xe thuộc diện triệu hồi, máy khởi động động cơ được sản xuất chưa đạt tiêu chuẩn, nên nước có thể xâm nhập vào bên trong và gây ra hiện tượng ăn mòn, dẫn đến không thể khởi động được động cơ, hoặc thậm chí gây đoản mạch và làm cho máy khởi động bị quá nhiệt. Trong trường hợp xấu nhất, lỗi này có thể gây cháy xe (kể cả khi đang đỗ xe).

Tuy nhiên theo BMW Việt Nam, hãng chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp mất an toàn nào liên quan tới lỗi này. Người dùng các xe thuộc diện triệu hồi có thể chủ động đưa xe tới đại lý chính hãng gần nhất để kiểm tra và thay thế máy khởi động miễn phí, với thời gian thực hiện dự kiến khoảng 1,2 tiếng/xe.

So với các thương hiệu ô tô khác trên thị trường, BMW Việt Nam ít khi triệu hồi xe. Lần gần nhất là vào năm 2019 với 885 chiếc 3-Series E90/E93 cần kiểm tra thay thế đường dây, giắc điện và bộ điều khiển quạt (nếu cần thiết) của quạt gió máy lạnh.