Miền Trung nhiều cột điện gãy đổ, nhà tốc mái do bão Bualoi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 22h ngày 28/9, bão Bualoi (bão số 10) đang bao trùm ngay trên bờ biển khu vực giữa Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị. Tâm bão đang một nửa trên đất liền, một nửa trên biển.
Theo cơ quan khí tượng thủy văn, cường độ bão tại khu vực đèo Ngang đang mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.
Dự báo trong 1-2 giờ tới, bão sẽ đi sâu vào đất liền khu vực giữa Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão Bualoi duy trì cường độ cấp 11-12 trong khoảng 24h qua.
Theo ông Khiêm, khi đi vào đất liền khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, bão vẫn duy trì cường độ cấp 10-12.
"Thời điểm gió mạnh nhất trên đất liền sẽ bắt đầu từ sau 21h tối nay đến sáng sớm mai. Khu vực có gió mạnh nhất là ven biển từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị", ông Khiêm nói.
Về tình hình mưa và lũ, nguy cơ ngập lụt và chia cắt, ông Khiêm nhận định từ giờ đến trưa mai, khu vực từ Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa và các tỉnh ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, mưa kéo dài đến sáng mai. Tổng lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi vượt 500mm.
Vị chuyên gia cho biết mưa diện rộng, cường độ lớn khiến lũ trên các sông Bắc Bộ (sông Thao, Hoàng Long), Bắc Trung Bộ (sông Mã, Cả, La) dâng cao, nhiều nơi báo động 2-3 gây ra nguy cơ ngập lụt và chia cắt nghiêm trọng tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Bão Bualoi hình thành trên vùng biển phía Đông Philippines với cường độ cấp 12 trước khi đổ bộ vào nước này hôm 26/9
Chiều tối 26/9, bão giảm cường độ xuống cấp 11, giật cấp 13 và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10. Bão sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35km/h, đến chiều 28/9 bão đi vào vùng biển các tỉnh Trung Bộ.
Lúc 22h ngày 28/9, bão áp sát ven bờ khu vực Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị và khả năng đổ bộ đất liền Nghệ An - Quảng Trị trong 1-2 giờ nữa với cường độ cấp 10-12.
Bão Bualoi là cơn bão di chuyển rất nhanh (khoảng 30-35 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, càng di chuyển vào gần bờ cường độ bão càng có xu hướng mạnh thêm, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.