HLV Kim Sang Sik: "U23 Việt Nam không ngại đối thủ nào ở tứ kết"

Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik không giấu nổi niềm vui: "Dù vẫn chưa chắc chắn 100% cơ hội tiến vào tứ kết, nhưng chiến thắng này đã mang lại lợi thế lớn cho U23 Việt Nam.

Tôi muốn chúc mừng và cám ơn các cầu thủ đã cố gắng chiến đấu đến cuối cùng để có được chiến thắng đầy cảm xúc này".

Đánh giá về trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc phát biểu khá bất ngờ: "U23 Kyrgyzstan đã thua ở trận đấu trước nên họ có quyết tâm rất lớn. Dù U23 Việt Nam ghi bàn trước nhưng đây là trận đấu khó khăn và tôi không hoàn toàn hài lòng về kết quả.

HLV Kim Sang Sik cho biết ông chưa thực sự hài lòng về tỷ số ở trận thắng U23 Kyrgyzstan (Ảnh: VFF).

Do Đình Bắc bị chấn thương nên tôi đã dự tính đưa cậu ấy vào ở hiệp 2. Văn Thuận luôn thể hiện tốt khi được vào đá ở hiệp 2, gây ra khó khăn cho đối phương. Hôm nay Văn Thuận góp công mang về bàn thắng ở quả phạt góc và nhìn chung tạo nên hiệu ứng tích cực lên toàn đội".

Về kế hoạch cho trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U23 Saudi Arabia ngày 12/1, HLV Kim Sang Sik hé lộ: "Lý Đức và Hiểu Minh đều rất mệt sau 2 trận đấu, do đó chúng tôi sẽ đánh giá thể trạng của các cầu thủ trước khi quyết định trước lượt trận cuối cùng.

Tôi cũng sẽ chờ xem kết quả U23 Saudi Arabia gặp U23 Jordan ra sao trước khi tính việc xoay tua đội hình. Tôi hy vọng U23 Saudi Arabia sẽ thắng để U23 Việt Nam sớm giành vé vào tứ kết. Nếu kịch bản đó xảy ra thì tôi sẽ cho một số cầu thủ chưa ra sân được thi đấu và cầu thủ đá chính nghỉ ngơi".

Trước câu hỏi về việc U23 Việt Nam muốn gặp Nhật Bản, Qatar hay UAE ở tứ kết, HLV Kim Sang Sik tỏ ra thận trọng: "Tôi chưa nghĩ đến điều này. Các cầu thủ của tôi đều có động lực lớn và khao khát tiến sâu nên trận đấu nào chúng tôi cũng tự tin nhập cuộc với tâm lý muốn thắng.

Tôi hy vọng các đối thủ theo dõi chúng tôi sẽ thấy là U23 Việt Nam không e ngại ai cả, gặp đội bóng nào chúng tôi cũng muốn đánh bại".

U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1

Chạm trán U23 Kyrgyzstan đầy hưng phấn, U23 Việt Nam khởi đầu chậm nhưng chắc chắn, đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà. Đại diện Trung Á thi đấu sốt ruột và mắc nhiều sai sót trong phòng ngự.

Phút 17, Lê Phát băng vào tranh bóng và cầu thủ của U23 Kyrgyzstan đã vung chân sút thẳng vào chân của cầu thủ U23 Việt Nam. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Văn Khang thực hiện thành công, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

U23 Kyrgyzstan thi đấu nỗ lực và phút 44, pha chuyền bóng thiếu chính xác của Hiểu Minh đã tạo ra cơ hội cho Murzakhmatov. Cầu thủ số 20 của U23 Kyrgyzstan sút bóng vào góc cao cầu môn đánh bại Trung Kiên, gỡ hòa 1-1.

Hiệp 2 chứng kiến màn ăn miếng trả miếng của cầu thủ hai đội, trận đấu diễn ra đấy hấp dẫn. U23 Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh ở thời điểm quan trọng và phút 87, Lý Đức tạt bóng bên cánh phải, bóng chạm người Khristiyan Brauzman đi vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Việt Nam.

Giành 6 điểm trọn vẹn sau hai trận thắng, U23 Việt Nam gần như cầm chắc tấm vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2026. Trận đấu còn lại giữa U23 Saudi Arabia và U23 Jordan sẽ diễn ra vào lúc 23h30 hôm nay (9/1).