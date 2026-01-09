U23 Jordan thắng U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam chưa giành vé vào tứ kết

Với lợi thế sân nhà, U23 Saudi Arabia khởi đầu tốt hơn và phút 19, từ quả tạt bóng bên cánh phải của đồng đội, Rakan tung cú vô lê đẹp mắt vào góc xa mở tỷ số 1-0 cho U23 Saudi Arabia.

Tuy nhiên, U23 Jordan đã chơi ấn tượng trong thế không còn gì để mất. Phút 38, Odeh từ cánh trái cắt vào và chuyền cho tiền đạo đội trưởng Ali, anh bị theo kèm nhưng vẫn tung cú sút cận chân đánh bại thủ môn Hamed, gỡ hoà 1-1 cho U23 Jordan.

Cuối hiệp 1, Ali Al Azaizeh chớp thời cơ sau khi đối phương phá bóng không tốt và tung cú vô lê cực kỳ hiểm hóc khiến thủ môn Hamed đành bó tay, giúp U23 Jordan dẫn trước 2-1.

U23 Jordan bất ngờ đánh bại chủ nhà U23 Saudi Arabia, khiến cục diện bảng A đầy khó lường (Ảnh: AFC).

Sang hiệp 2, U23 Saudi Arabia quyết định tăng tốc và ở phút 58, từ tình huống tấn công trung lộ, Yousef Qashi bị phạm lỗi trong vòng cấm và U23 Saudi Arabia được hưởng quả phạt đền. Musab Al Juwayr thực hiện thành công, gỡ hoà 2-2 cho U23 Saudi Arabia.

Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn và ở phút 75, Ali Al Azaizeh dứt điểm từ ngoài vòng cấm bị thủ môn Hamed Al Shanqiti cản phá. Đội khách dàn xếp tấn công sau đó và Mahmoud Khrouba dứt điểm căng trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-2 cho U23 Jordan. Đội chủ nhà nỗ lực ở cuối trận, nhưng không thể tìm được bàn gỡ hoà và chấp nhận trắng tay.

Kết quả này khiến U23 Việt Nam chưa thể giành vé vào tứ kết, khi chúng ta có được 6 điểm (hiệu số 4-1), các vị trí tiếp theo thuộc về U23 Saudi Arabia (3 điểm, hiệu số 3-3), U23 Jordan (3 điểm, hiệu số 3-4). Ở lượt trận cuối bảng A ngày 12/1, U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia còn U23 Jordan gặp U23 Kyrgyzstan.