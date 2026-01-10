7 việc nhỏ trước giờ đi ngủ để buổi sáng thức dậy thấy nhà cửa gọn gàng

Có bao giờ bạn vừa mở mắt dậy, bước ra khỏi phòng ngủ và ngay lập tức thấy "tụt mood" vì bồn rửa bát ngập ngụa hay phòng khách lộn xộn từ tối qua?

Thực ra, bí quyết để buổi sáng thảnh thơi không nằm ở việc bạn dậy sớm bao nhiêu, mà nằm ở cách bạn kết thúc ngày cũ thế nào. Các chuyên gia gọi vui thói quen dọn dẹp trước khi ngủ là nút "reset" (tái lập) cho ngôi nhà. Nó không có nghĩa là bạn phải hì hục lau chùi như tổng vệ sinh cuối năm. Đơn giản chỉ là trả lại chỗ cũ cho đồ đạc, để căn nhà được nghỉ ngơi, sạch sẽ.

Dưới đây là 7 việc nhỏ nhưng hiệu quả mà bạn nên thử ngay tối nay.

Giải phóng bồn rửa bát

Chẳng ai muốn khởi động ngày mới bằng việc xắn tay áo đi rửa bát đĩa đóng cặn từ hôm trước cả. Chưa kể khí hậu Việt Nam nóng ẩm, bát đĩa bẩn để qua đêm sẽ mời gọi kiến, gián và đủ loại vi khuẩn.

Vì thế, nguyên tắc vàng là không bao giờ đi ngủ khi bồn rửa chưa sạch. Nếu nhà có máy rửa bát, hãy tập thói quen xếp bát và bấm máy chạy trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau, bạn chỉ việc úp bát sạch lên kệ.

Một chiếc bồn rửa khô ráo, sạch bong chính là khởi đầu hoàn hảo cho bữa sáng.

Hãy tập thói quen: Bếp chưa sạch thì chưa đi ngủ (Ảnh: Popsci).

Lau sơ mặt bàn bếp

Khu vực nấu nướng là nơi hứng nhiều dầu mỡ và vụn thức ăn nhất. Nếu để qua đêm, vết bẩn sẽ khô lại, cáu cạnh và rất khó lau, chưa kể còn gây mùi khó chịu.

Bạn không cần kỳ cọ kỹ lưỡng, chỉ cần xịt chút nước lau đa năng và lướt khăn qua một lượt. Đừng quên lau cả những vệt nước đọng quanh chân vòi rửa. Chỉ mất 30 giây thôi nhưng bếp của bạn sẽ luôn trong tình trạng như mới và không bao giờ bị ám mùi ôi thiu.

Trả lại sự chỉn chu cho phòng khách

Sau một buổi tối cả nhà xem tivi hay ăn vặt, phòng khách thường biến thành "bãi chiến trường" nhỏ với gối tựa xô lệch, vỏ bánh kẹo hay điều khiển tivi mỗi nơi một chiếc.

Trước khi tắt đèn, hãy dành 2 phút để vỗ lại gối sofa cho phồng đẹp, gấp gọn chăn mỏng và cất đồ về đúng chỗ. Nếu nhà có con nhỏ hay bày đồ chơi, mẹo hay cho bạn là hãy sắm một chiếc "giỏ tập kết". Cứ thấy đồ chơi vương vãi là gom hết vào giỏ, vừa nhanh gọn, vừa giải phóng sàn nhà tức thì mà không mất công phân loại lúc đêm muộn.

Xử lý ngay các nguồn gây mùi

Đừng để thùng rác đầy ắp qua đêm, đặc biệt là rác hữu cơ. Mùi thực phẩm phân hủy trong không gian kín, đặc biệt là nhà chung cư, sẽ tạo cảm giác bí bách, nặng nề khi bạn bước ra khỏi phòng ngủ vào sáng hôm sau.

Việc đổ rác nên là thủ tục bắt buộc mỗi tối. Bên cạnh đó, nếu nhà bạn nuôi thú cưng hoặc dùng nhiều đồ nội thất vải, hãy xịt nhẹ một chút dung dịch khử mùi chuyên dụng hoặc tinh dầu tự nhiên trước khi tắt đèn để trung hòa mùi hôi, giữ không khí trong lành.

60 giây cho phòng tắm sáng bóng

Bạn không cần cọ rửa nhà tắm mỗi ngày, nhưng hãy để ý đến bồn rửa mặt. Những vết kem đánh răng bắn tung tóe hay vệt nước đọng trên vòi inox, gương soi nếu để khô qua đêm sẽ tạo thành cặn canxi rất khó làm sạch và gây mất thẩm mỹ.

Hãy để sẵn một chiếc khăn lau chuyên dụng trong hộc tủ phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, bạn chỉ cần tiện tay lau nhanh quanh bồn rửa và gương. Thói quen chưa đến 1 phút này giúp thiết bị vệ sinh luôn sáng bóng như khách sạn 5 sao mà không tốn sức cọ rửa sau này.

Chưa đến 1 phút dọn dẹp mỗi tối giúp giữ cho thiết bị vệ sinh luôn sáng bóng như khách sạn 5 sao mà không cần tốn sức cọ rửa bằng hóa chất mạnh (Ảnh: Houzz).

"Cứu vãn" những chiếc ghế chất đầy quần áo

Nhiều người có thói quen vắt tạm quần áo mặc dở lên ghế hoặc vứt xuống sàn phòng ngủ. Hành động này khiến căn phòng trông chật chội, mất kiểm soát và phản ánh lối sống thiếu kỷ luật.

Trước khi lên giường, hãy dành chút thời gian phân loại: đồ bẩn cho ngay vào giỏ giặt, đồ sạch hoặc mặc lại thì treo lên mắc. Đừng để thị giác của bạn bị làm phiền bởi những đống vải vóc lộn xộn ngay khi vừa mở mắt thức dậy.

Lướt nhanh qua sàn nhà

Cuối cùng, hãy nhìn xuống sàn nhà. Những khu vực đi lại nhiều như lối ra vào, hành lang hay bếp thường tích tụ nhiều bụi bẩn, tóc rụng và vụn thức ăn. Cảm giác giẫm phải bụi bẩn vào buổi sáng thực sự rất khó chịu.

Hãy quét nhanh hoặc dùng robot hút bụi chạy một vòng ở những khu vực này trước khi đi ngủ. Sàn nhà sạch mát sẽ giúp bước chân đầu tiên trong ngày mới của bạn trở nên thư thái hơn rất nhiều.