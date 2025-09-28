Hàng trăm người đội mưa, vật lộn với sóng dữ "vá" kè biển trong bão Bualoi

Sóng biển làm vỡ đê kè, hàng trăm người hối hả "vá" trước giờ bão đổ bộ (Video: Dương Nguyên - Cẩm Tiên).

Chiều 28/9, do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), sóng biển dâng cao, liên tục đánh mạnh vào kè Cửa Nhượng, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh.

Đến gần 17h cùng ngày, nhiều vị trí xung yếu của kè biển Cửa Nhượng bị sóng đánh sạt lở, nguy cơ hư hỏng lan nhanh. Tuyến kè này có vai trò bảo vệ an toàn cho hơn 5.000 người dân phía trong.

Trước tình huống khẩn cấp, chính quyền địa phương huy động hàng trăm người gồm công an, biên phòng, dân quân, đoàn viên thanh niên và người dân tham gia gia cố.

Nhiều xe tải liên tục vận chuyển hàng trăm m3 đá đến hiện trường để phục vụ gia cố bờ kè.

Các lực lượng khẩn trương vận chuyển đá hộc, rọ thép để "vá" kè, hạn chế thiệt hại.

Các lực lượng chạy đua với thời gian khi cơn bão đang áp sát đất liền. Họ phải dầm mưa, vật lộn với sóng dữ.

Lúc gần 19h, lãnh đạo xã Thiên Cầm cho biết việc gia cố kè biển Cửa Nhượng đã hoàn tất trước thời điểm bão số 10 đổ bộ vào đất liền. Các lực lượng đã được lệnh rút về để đảm bảo an toàn.