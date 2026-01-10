Nữ cựu Cục trưởng: Mỗi đồng tiền "bẩn" là nhát dao cắt vào niềm tin của dân

Sau 5 ngày xét xử, chiều 9/1, 55 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ 93 tỷ đồng tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế được nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội nghỉ nghị án.

Nói lời sau cùng, hàng loạt bị cáo bật khóc kính mong HĐXX xem xét hoàn cảnh, bối cảnh phạm tội tuyên họ mức án nhẹ nhất để có thể sớm trở về với gia đình, xã hội.

Danh dự là thứ mất cả đời để xây dựng

"Nhìn lại hành trình của chính mình, bị cáo cảm thấy không có nỗi đau nào xót xa hơn bởi nó không chỉ từ những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, mà còn từ sự vụn vỡ của niềm tin.

Bị cáo đã tự tay đánh mất danh dự là thứ mất cả đời để xây dựng, cũng là điều quý giá nhất bị cáo muốn gìn giữ và để lại cho các con", bị cáo Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế nghẹn ngào trình bày.

Tại tòa, nữ bị cáo gửi lời xin lỗi tới các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm vì những sai phạm của bà đã gây khó khăn cho họ, khiến nhiều đơn vị phải chịu tổn thương như ngày hôm nay.

Đồng thời, bà cũng xin lỗi gia đình, những người từng coi bà là niềm tự hào, nay phải gánh chịu áp lực tâm lý và sự tủi nhục mà không gì có thể bù đắp được.

Bằng tất cả những danh dự còn sót lại của mình, bị cáo Trần Việt Nga gửi lời xin lỗi tới Nhà nước, nhân dân, đồng nghiệp, đồng thời mong tòa xem xét khoan hồng cho cấp dưới của mình.

Bà cho biết, là lãnh đạo cao nhất của Cục An Toàn thực phẩm, lẽ ra bà phải là người dẫn dắt cấp dưới, là lá chắn bảo vệ họ trước những sai phạm nhưng lại không làm được điều đó.

Bị cáo Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Ảnh: Phùng Nam).

"Nhìn những đồng nghiệp thân thiết, những người cũng có gia đình, có tương lai phía trước nay phải đối mặt với lao lý khiến bị cáo cảm thấy vô cùng xót xa và ân hận.

Bị cáo hiểu rằng mỗi đồng tiền không chính đáng mình nhận là một nhát dao cắt vào niềm tin của người dân đối với công lý và sự liêm chính", nữ cựu Cục trưởng nói.

Trước đó, Viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Trần Việt Nga 12-13 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bài học sâu sắc, đắt giá và cay nghiệt nhất cuộc đời

Cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế Lê Hoàng - chồng cựu Cục trưởng Trần Việt Nga trình bày, sau 4 tháng bị tạm giam đã giúp bị cáo hiểu rõ được sai phạm của mình là không thể biện minh nên quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả vụ án.

Ông cho rằng đây là bài học sâu sắc, đắt giá và cay nghiệt nhất nên sẽ không bao giờ quên và không bao giờ tái phạm.

Trong hơn 3 phút nói lời sau cùng, Lê Hoàng liên tục gạt nước mắt. Bị cáo nghẹn ngào trình bày hoàn cảnh đặc biệt của bản thân khi cả vợ chồng cùng vướng lao lý trong một vụ án, hai con nhỏ thiếu người chăm sóc.

Từ ngày bị bắt, cuộc sống của gia đình nội - ngoại hoàn toàn đảo lộn vì phải lo lắng cho hai vợ chồng.

Bị cáo vô cùng đau xót khi trong thời khắc khó khăn nhất không thể đỡ đần cho vợ, bởi chính ông cũng đang vướng lao lý.

Điều duy nhất bị cáo có thể làm là xin HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình, mở lượng khoan hồng, tuyên mức án nhẹ nhất để vợ sớm được trở về chăm sóc các con.

Bị cáo Lê Hoàng bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Phùng Nam).

Trước bục khai báo, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong ngậm ngùi gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, xin lỗi ngành y tế và người dân cả nước vì những sai phạm của mình đã làm suy giảm lòng tin của người dân đối với người làm công tác quản lý nhà nước.

Sau vụ án, bị cáo mong rằng sai phạm của mình sẽ trở thành bài học để những người đang công tác trong ngành rút kinh nghiệm, tránh vấp phải những sai lầm tương tự và góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Nhắc đến cấp dưới, bị cáo khóc nghẹn nói họ đều là những người được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn vững vàng nhưng do nhất thời đã phạm tội lần đầu.

"Nhiều người đã cùng bị cáo không ngại gian khó, lăn lộn nhiều năm ở những điểm nguy hiểm nhất trong các đợt lũ lụt, Covid-19, chống dịch bệnh sau bão. Trong số đó có những người còn rất trẻ, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Những sai phạm trong quá khứ rồi không làm lại được, bị cáo xin lỗi tất cả các em, các cháu", ông Phong nghẹn ngào và kính mong HĐXX xem xét các yếu tố, hoàn cảnh phạm tội để có thể giảm nhẹ hình phạt cho những bị cáo từng là cấp dưới của mình.

Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong mức án 20 năm tù, về tội Nhận hối lộ.

HĐXX nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều 14/1.