Chưa gượng dậy sau bão số 5, người dân tiếp tục chống đỡ bão Bualoi

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu du lịch biển Xuân Hải, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh vắng vẻ trước thời điểm bão Bualoi (bão số 10) đổ bộ.

Hồi cuối tháng 8, cơn bão Kajiki (bão số 5) đổ bộ gây thiệt hại lớn cho khu vực ven biển xã Lộc Hà và nhiều địa phương khác. Mặc dù chính quyền và người dân đã nỗ lực khắc phục nhưng nơi đây khung cảnh vẫn còn ngổn ngang, biển quảng cáo, cây xanh gãy đổ.

Hàng loạt nhà hàng tại biển Xuân Hải bị tốc mái, sập tường, hư hỏng nặng do bão số 5. Người dân mới dọn dẹp cơ bản, chưa khắc phục hết thiệt hại.

Nhiều tài sản hư hỏng, sổ sách của các nhà hàng ướt nhẹp từ cơn bão trước, không thể tiếp tục sử dụng.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn (54 tuổi, trú tại xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) tất bật bơm nước vào từng bao tải để gia cố mái che nhà hàng.

Theo ông Tuấn, bão số 5 vừa qua đã gây thiệt hại cho gia đình gần 100 triệu đồng.

"Nhà hàng vừa kịp lợp lại mái, sửa sang xong, nay bão số 10 với diễn biến phức tạp lại ập đến. Bà con chúng tôi lại oằn mình chống đỡ", ông Tuấn chia sẻ.

Nhiều tấm tôn lợp hư hỏng từ đợt trước, các chủ nhà hàng vội vã chở đi bán hoặc đưa về nhà vì sợ bão số 10 làm bay mất.

Gần đó, một chủ nhà hàng khác thuê thợ tháo dỡ từng bồn nước để mang về nhà cất giữ.

Người dân ven biển Hà Tĩnh đang tất bật chạy đua với thời gian, chằng chống nhà cửa để hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.