Hiện trạng sạt lở bủa vây cao tốc 2 làn xe La Sơn - Hòa Liên

Hàng loạt vị trí sạt lở trên các đồi núi cao thuộc dãy Bạch Mã, dọc tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, khu vực xã Khe Tre, thành phố Huế.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến ngày 8/11, các đơn vị thi công tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện để khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai.

Tại nhánh N1 nút giao Khe Tre (km 13+250) dẫn vào các xã thuộc huyện Nam Đông cũ bị sạt lở, gây ách tắc giao thông kéo dài.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư cao tốc La Sơn - Hòa Liên) cho biết, đơn vị đang theo dõi để có phương án xử lý phù hợp.

Người dân khu vực huyện Nam Đông cũ đi vào cao tốc La Sơn - Hòa Liên để di chuyển về trung tâm thành phố Huế.

Xe máy tạm thời được lưu thông từ nút giao Khe Tre đến nút giao La Sơn (xã Hưng Lộc), điểm nối giữa cao tốc La Sơn - Hòa Liên với Cam Lộ - La Sơn.

Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn km41-42, thuộc địa bàn phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng có nhiều điểm sạt lở nặng, hàng triệu khối đất đã tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.

Chủ đầu tư đã yêu cầu các đơn vị thi công dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên huy động máy móc, nhân lực để dọn đất đá, sớm thông tuyến trở lại.

Lực lượng thi công đang nỗ lực khắc phục điểm sạt lở nặng tại km41+450 trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Một điểm sạt lở có diện tích lớn trên dãy Bạch Mã.

Khối lượng lớn đất đá, cây gỗ tràn xuống mặt đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Vị trí sạt lở nặng nhất nằm tại km42+700 - km42+800, thuộc địa bàn phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng.

Rất nhiều máy múc, xe tải đã được huy động để giải phóng đất đá trôi xuống mặt đường.

Hàng loạt vị trí mái taluy dương trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên bị sạt trượt, hư hỏng.

Taluy âm đường bị nước lũ cuốn trôi, gây xói mòn.

Đại diện chủ đầu tư cao tốc La Sơn - Hòa Liên cho biết, việc khắc phục hậu quả thiên tai gặp rất nhiều khó khăn khi trên tuyến có hàng loạt điểm sạt trượt nghiêm trọng.

Lực lượng thi công di dời các cây gỗ lớn bị sạt lở, trôi xuống mặt đường.

Đối với khu vực bị sạt trượt nền đường tại km50+700-km50+800 (địa bàn Đà Nẵng), các đơn vị thi công đã gia cố bằng ván thép, làm lại mặt đường.