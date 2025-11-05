Đường lên đỉnh Bạch Mã sạt lở nghiêm trọng sau mưa kỷ lục, cáp ngầm bị đứt

Chiều 5/11, ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã (đóng tại xã Phú Lộc, thành phố Huế), cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khu vực vườn quốc gia này đã chịu nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Theo ông Linh, trong khoảng thời gian ngày 26-30/10, khu vực Vườn quốc gia Bạch Mã hứng chịu nhiều đợt mưa lớn, với lượng mưa kỷ lục lên đến gần 1.740mm (ngày 26-27/10), cao nhất từng ghi nhận tại đây.

Điểm sạt lở nghiêm trọng trên đường dẫn lên đỉnh Bình Bạch (Ảnh: VQG Bạch Mã).

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng kết hợp tham quan du lịch, nối từ quốc lộ 1 lên đỉnh Bạch Mã.

Tại km9+500, mưa lớn đã gây sạt lở 25m taluy âm, xói sâu tạo hàm ếch bên dưới mặt đường 0,5-1m; tại km12, toàn bộ mái taluy dương, kè đá taluy âm và mặt đường bị sạt trượt, với chiều dài hơn 100m, sâu 30-50m, gây chia cắt nghiêm trọng.

Ngoài ra, tuyến cáp ngầm trung thế, cấp điện lên khu vực đỉnh Bạch Mã cũng bị đứt.

Theo ông Linh, vào năm 2021, tại km12+900 từng bị sạt lở nặng, phải mất một năm mới hoàn thành khắc phục và thông tuyến trở lại.

Bên cạnh đó, trên tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng dọc cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua Vườn quốc gia Bạch Mã cũng bị sạt lở hơn 10 vị trí, đặc biệt là các điểm vượt suối, gây chia cắt hai trạm kiểm lâm đầu tuyến.

Một số trạm kiểm lâm, đặc biệt là Trạm Thượng Lộ và Trạm đỉnh Bạch Mã, nằm cạnh sườn núi, có nguy cơ sạt trượt cao do đất nền đã bị nhão sau nhiều ngày mưa lớn.

Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết đơn vị đã cho rào chắn, giăng dây cảnh báo và cắm biển nguy hiểm tại các điểm sạt lở.

Vườn quốc gia Bạch Mã kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ khắc phục khẩn cấp các điểm sạt lở, khôi phục tuyến đường lên đỉnh, bảo đảm an toàn cho lực lượng kiểm lâm và du khách.