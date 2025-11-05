Nứt dài 80m trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, chưa thông tuyến vì sạt lở

Ngày 5/11, đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) cho biết cao tốc La Sơn - Hòa Liên vẫn chưa thông tuyến, cơ quan chức năng đang cấm đường hướng vào từ Đà Nẵng và đoạn qua khu vực sạt lở.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng đợt mưa lũ vừa qua, trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên hiện còn nhiều vị trí tắc đường qua địa phận thành phố Đà Nẵng.

Một điểm sạt lở tại cao tốc La Sơn - Hoà Liên (Ảnh: Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, tại km50+700, km50+800, đoạn qua phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng xảy ra hiện tượng nứt mặt đường, dài khoảng 80m, rộng 5-10cm.

Một vị trí khác cũng bị sạt lở sườn núi và vết sạt trượt ăn vào mặt đường. Đơn vị chức năng đang đóng cọc ván thép để giảm sạt trượt cho dự án.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, nhà thầu thi công đang gấp rút khắc phục hư hỏng và phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, các cơ quan chức năng điều tiết giao thông di chuyển qua hướng quốc lộ 1 khi di chuyển vào Đà Nẵng.

Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên dài 66km, rộng 12m, kết nối Huế - Đà Nẵng, với hai làn xe, tốc độ thiết kế 60-80km/h.

Ngày 29/5, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã khởi công dự án mở rộng mặt đường từ 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, với tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng.