Cao tốc chưa thể thông xe, quốc lộ chằng chịt ổ gà sau mưa lũ

Sáng 2/11, Đặng Nguyễn Ngọc Linh, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 (thuộc Khu Quản lý đường bộ II), cho biết cơ quan chức năng đang kiểm tra, yêu cầu các yêu cầu các đơn vị liên quan sửa chữa, khắc phục khẩn cấp tình trạng hư hỏng dọc quốc lộ 1, đoạn qua thành phố Huế.

Theo cơ quan quản lý đường bộ, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tuyến quốc lộ 1 đi qua địa bàn thành phố Huế có nhiều đoạn xuất hiện ổ gà, mặt đường bị sụt lún.

Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Huế chằng chịt ổ gà (Video: Vi Thảo).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, các đoạn quốc lộ 1 đi qua địa bàn phường Phong Điền, Phong Thái, Hương Trà, Phú Bài, xã Hưng Lộc, Lộc An, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, thuộc thành phố Huế, đều có tình trạng bê tông nhựa bị bung bật, tạo thành các hố sâu, rộng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đặc biệt, đoạn quốc lộ nằm ở phía Nam thành phố Huế, từ Trạm thu phí Phú Bài (phường Phú Bài) đến cầu vượt đường sắt đèo Phước Tượng, thôn Trung Phước, xã Phú Lộc, ổ gà xuất hiện chằng chịt, tài xế phải liên tục đánh lái để né tránh.

Bề mặt quốc lộ 1 đoạn đầu phía Bắc cầu vượt đường sắt đèo Phước Tượng, xã Phú Lộc, thành phố Huế chằng chịt ổ gà (Ảnh: Vi Thảo).

Hai điểm hư hỏng nặng nhất là tại km848, ngã ba La Sơn, xã Hưng Lộc (dẫn lên cao tốc La Sơn - Hoà Liên và Cam Lộ - La Sơn) và đầu phía Nam cầu Hói Rui (km867+785) thuộc thôn Trung Phước, xã Phú Lộc.

Trong sáng 2/11, các lực lượng thuộc đơn vị duy tu, bảo trì phải sử dụng đá hộc để gia cố các ổ gà bị khoét sâu, bề mặt rộng.

Một công nhân tại hiện trường cho biết, đây là biện pháp khắc phục trước mắt để đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong thời điểm mưa lũ, lượng xe lưu thông lớn.

Bê tông nhựa thảm mặt đường bị bong bật, tạo các hố lớn dọc tuyến Quốc lộ 1 (Ảnh: Vi Thảo).

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, cho biết đến nay, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, nối thành phố Huế và Đà Nẵng vẫn cấm xe lưu thông do ảnh hưởng của mưa lũ.

Theo ông Quý, đơn vị đang tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức dọn đất đá bị tràn xuống mặt đường, khắc phục các điểm sạt lở. Tuy nhiên, do khu vực núi Bạch Mã liên tục có mưa lớn, gây khó khăn cho việc khắc phục, thông tuyến trở lại.

Đơn vị bảo trì sử dụng đá núi để khắc phục tạm thời các vị trí hư hỏng (Ảnh: Vi Thảo).

Đặc biệt, đoạn km51 thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng xuất hiện cung trượt gây nứt đường, buộc cơ quan chức năng tạm cấm phương tiện để theo dõi.