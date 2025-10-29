Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục sạt lở trên cao tốc 2 làn xe

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây lũ quét, khiến nhiều vị trí trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên phải tạm đóng do ngập lụt, nước chảy xiết, một số đoạn bị sạt lở taluy, nứt mặt đường.

Sáng 28/10, tại km42, đoạn qua thành phố Đà Nẵng xảy ra sạt lở nghiêm trọng, hàng nghìn khối đất, đá tràn xuống mặt đường.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra đoạn cao tốc La Sơn - Hòa Liên bị sạt lở (Ảnh: UBND thành phố Huế).

Đơn vị quản lý tuyến đường đã huy động nhân lực, máy móc dọn sạch khoảng 2.000m3 đất, đá, mở lại một làn xe. Dự kiến, công tác khắc phục phải mất hơn hai ngày.

Ngoài ra, trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên cũng ghi nhận sự cố sạt lở taluy dương đoạn qua xã Khe Tre, thành phố Huế và các vết nứt mặt đường trên đoạn qua thôn Tà Lang - Giàn Bí, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu đánh giá lại toàn bộ tuyến cao tốc, kể cả các hạng mục địa chất với sự tham gia của cơ quan độc lập, để xác định đúng nguyên nhân sạt lở, ngập lụt.

Theo Phó Thủ tướng, công tác khắc phục hiện nay vẫn chưa triệt để. Nhiều vị trí mưa nhỏ cũng bị ảnh hưởng, mưa lớn càng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Nhiều điểm sạt lở trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên (Ảnh: Lê Thọ).

Phó Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị liên quan tìm giải pháp căn cơ, không để sự cố tái diễn, rà soát toàn bộ khu vực thiết kế, vật liệu, kết cấu công trình để đảm bảo an toàn lâu dài.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và các đơn vị thi công phải khẩn trương kiểm tra, rà soát, xử lý ngay các vị trí nguy cơ, đặc biệt các đoạn đang thi công mở rộng, nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Mưa lớn khiến nước tràn qua, cuốn theo đất, đá tràn xuống mặt đường (Ảnh: UBND thành phố Huế).

Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên dài 66km, rộng 12m, kết nối Huế - Đà Nẵng, với hai làn xe, tốc độ thiết kế 60-80km/h.

Ngày 29/5, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) đã khởi công dự án mở rộng mặt đường từ 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, với tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng.