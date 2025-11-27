Hàng chục thợ sửa xe máy từ TPHCM đến giúp dân vùng lũ Phú Yên

Từ TPHCM, một nhóm khoảng 30 thợ sửa xe máy đã vượt 500km đến vùng lũ của tỉnh Đắk Lắk (khu vực thuộc Phú Yên cũ) để hỗ trợ người dân sửa xe sau khi lũ rút.

Họ đi trên 2 xe bán tải và một xe 16 chỗ, rời thành phố từ đêm 25/11. Rạng sáng hôm sau, khi vừa đến vùng lũ, cả nhóm tỏa đi các hướng, lập 4 trạm sửa xe dã chiến để phục vụ người dân.

Cứu phương tiện thiết yếu sau lũ

Trong những ngày TPHCM hối hả góp sức người, sức của hỗ trợ vùng lũ miền Trung, ông Nguyễn Thạch Lân, giám đốc một doanh nghiệp đào tạo sửa xe máy ở TPHCM, đã quyết định dùng chính chuyên môn của mình để làm điều ý nghĩa cho người dân vùng lũ.

Trước đó, ông Lân có một số học viên quê ở Đông Hòa, Hòa Thịnh, những nơi bị ngập nặng trong trận lũ vừa qua. Sau khi về quê thăm gia đình, họ cho biết, hàng nghìn xe máy ở địa phương bị hỏng do ngâm lâu ngày trong nước lũ.

Ông Lân cùng các đồng nghiệp, học trò tập trung trong đêm 25/11 để lên đường đến miền Trung (Ảnh: T.L.).

"Bà con đã được hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm. Nhưng không có chiếc xe thì họ không thể bắt đầu dọn dẹp hay ổn định cuộc sống, nên việc sửa xe lúc này rất quan trọng", ông Lân chia sẻ.

Vị chủ doanh nghiệp đã chia sẻ câu chuyện với các đồng nghiệp, học trò. Sau đó, khoảng 30 thợ sửa xe tại TPHCM đã gác lại công việc mưu sinh, tình nguyện cùng ông lên đường đến Phú Yên. Họ đi trên 2 xe bán tải và một xe 16 chỗ, xuất phát vào đêm 25/11.

Cũng trong đêm đó, một người thợ không kịp tập kết để đi ô tô với đoàn. Anh này đã chạy xe máy cả đêm từ TPHCM ra Phú Yên để "hội quân".

Dầu nhớt được đưa lên xe để chuyển đến Phú Yên (Ảnh: T.L.).

Ngoài sức người, ông Lân đã vận động bạn bè, đối tác và góp tiền túi mua 2.000 chai nhớt, nhiều phụ tùng như lọc gió, bugi để phục vụ sửa xe.

Cũng trong ngày 25/11, Ủy ban MTTQ phường Đông Hòa (Đắk Lắk) chính thức có văn bản kêu gọi Trung tâm Dạy nghề Xe máy công nghệ cao (doanh nghiệp của ông Lân), Hội Thiết bị động lực TPHCM và Câu lạc bộ Doanh nghiệp ô tô huy động lực lượng, trang thiết bị đến hỗ trợ sửa xe máy cho người dân địa phương.

Sửa 300 xe trong ngày đầu tiên, hàng nghìn chiếc chờ tới lượt

Sáng 26/11, cả đoàn đến được phường Đông Hòa, nơi nước lũ vừa rút và người dân đang tái thiết cuộc sống. Ông Lân chia các cộng sự thành 4 đội. Một đội ở lại Đông Hòa, 3 đội đến Tây Hòa, Tuy An, Hòa Thịnh. Một số thành viên đi sang tỉnh Khánh Hòa.

Họ phối hợp với chính quyền địa phương lựa chọn địa điểm, lập ngay các trạm sửa xe máy dã chiến để đón tiếp người dân.

Người dân vùng lũ dắt xe đến nhờ nhóm thợ sửa xe từ TPHCM hỗ trợ (Ảnh: T.L.).

Trong buổi sáng 26/11, các điểm sửa xe miễn phí đều chật kín phương tiện. Không gian vang lên tiếng động cơ 4 kỳ kêu òng ọc vì dính nước lụt. Hàng trăm chiếc xe máy được dắt đến trong tình trạng lấm bùn, chết máy, nước vẫn còn đọng trong đèn pha.

Xe máy ở vùng lũ chủ yếu bị nước vào động cơ và hệ thống điện, phải vệ sinh, thay nhớt, thay lọc gió và bugi. Trong ngày đầu tiên, nhóm đã nỗ lực sửa chữa được khoảng 300 xe tại các điểm.

Theo ông Lân, nhiều chiếc xe bị hư hỏng rất nặng, vượt hình dung ban đầu của cả nhóm. Vừa sửa xe, ông vừa quay clip đăng lên mạng xã hội kêu gọi đồng nghiệp ở miền Trung đến vùng lũ để góp sức.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ phường Đông Hòa cho biết, địa bàn phường bị ngập sâu, xe máy hư hỏng rất nhiều khiến các tiệm sửa xe trên địa bàn quá tải.

Hiện nay, các trường học mở cửa trở lại nhưng người dân không có phương tiện đưa đón con đi học. Đoàn cứu trợ đến trao nhu yếu phẩm mà họ cũng không có xe để ra nhận hàng.

Nhóm thợ sửa xe máy TPHCM làm việc tại phường Đông Hòa (Ảnh: T.L.).

"Việc sửa được chiếc xe máy lúc này là niềm mong mỏi lớn với bà con. Chúng tôi rất trân trọng, ghi nhận tấm lòng của nhóm thợ sửa xe từ TPHCM đến hỗ trợ", vị cán bộ phường chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Thạch Lân, nhu cầu sửa xe máy sau lũ ở riêng phường Đông Hòa ước tính hơn 20.000 chiếc. Ông không kêu gọi quyên tiền, nhưng mong muốn có thêm phụ tùng để giúp đỡ bà con.

"Nếu được mạnh thường quân hỗ trợ thêm lọc gió, bugi, nhớt... chúng tôi rất mừng", vị chủ doanh nghiệp chia sẻ.