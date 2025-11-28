The Grand Harbor - Điểm đầu tư sáng giá của thị trường bất động sản Hải Phòng

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam khởi sắc, Hải Phòng nổi lên như một cực tăng trưởng mới. Thành phố Cảng tiếp tục “hút” lượng vốn đầu tư khổng lồ: trong 8 tháng đầu năm với 15,3 tỷ USD cho các khu công nghiệp, cảng biển và logistics.

Tốc độ phát triển kinh tế của Hải Phòng ấn tượng khi GRDP thành phố liên tục tăng hai con số nhiều năm, năm 2024 ước đạt 10,55%, đánh dấu mốc 10 năm liền tăng trưởng cao.

Đồng thời, bất động sản (BĐS) thương mại tại đây được đánh giá là có tiềm năng lớn nhờ hạ tầng bứt phá: sân bay, cảng biển, đường cao tốc hiện đại, hoạt động thương mại nhộn nhịp, thêm vào đó là các khu công nghiệp đều trong giai đoạn mở rộng.

Những điều này tạo thành nền tảng thúc đẩy cho bất động sản thương mại, đặc biệt là phân khúc shophouse - nơi nhu cầu khai thác kinh doanh, cho thuê và đầu tư đều tăng cao.

The Grand Harbor - Điểm đầu tư giữa trung tâm Ngô Quyền

Phân khu The Grand Harbor thuộc dự án Harbor Residence tọa lạc tại 142 Lê Lai, Ngô Quyền, sở hữu vị trí đắc địa, tiếp giáp trực tiếp hai trục huyết mạch Lê Thánh Tông và Lê Lai, hưởng trọn lợi thế “mặt tiền kép” hiếm có ngay trung tâm thành phố - một trong những khu vực sầm uất và chiến lược của Hải Phòng.

Vị trí này không chỉ là cửa ngõ kết nối các trục hành chính - kinh tế mà còn nằm gần các điểm giao thương quan trọng như ga Hải Phòng, sân bay Cát Bi, cảng biển lớn.

The Grand Harbor sở hữu lợi thế nổi bật với hai dãy shophouse mặt phố cao 7 tầng, số lượng giới hạn, tạo nên giá trị khan hiếm giữa bối cảnh quỹ đất trung tâm Hải Phòng ngày càng thu hẹp.

Thiết kế độc đáo cùng mặt tiền rộng 6m giúp mỗi căn dễ dàng tối ưu công năng: vừa là không gian an cư tiện nghi, vừa linh hoạt vận hành kinh doanh, mở văn phòng, cho thuê dài hạn hoặc phát triển showroom cao cấp.

Phân khu nằm chung quần thể 10 tòa chung cư - quy mô tổng dân số tới 12.800 người cùng nguồn cư dân đông đúc của trung tâm phường Ngô Quyền tạo ra dòng khách hàng dồi dào và liên tục.

Sự kết hợp giữa cư dân nội khu đông đảo và lượng khách thương mại - dịch vụ tại khu vực trung tâm thành phố giúp The Grand Harbor hình thành dòng chảy thương mại ổn định, bền vững, bảo chứng cho mạch tăng trưởng kinh doanh của từng căn shophouse.

Hạ tầng bứt phá - Tiện ích đồng bộ

Cùng với đó, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đang được thành phố tăng tốc triển khai như mở rộng cảng Lạch Huyện, hệ thống cao tốc kết nối liên vùng hay các tuyến đường vành đai.

Hay như dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng gần 8,4 tỷ USD cũng đang được triển khai thần tốc. Việc đầu tư đồng bộ này không chỉ cải thiện khả năng kết nối mà còn thúc đẩy gia tăng giá trị bất động sản tại các khu vực trọng điểm.

Nằm trong một quần thể quy hoạch bài bản, The Grand Harbor với hệ tiện ích nội khu hoàn chỉnh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - làm việc - giải trí của cộng đồng. Tuyến phố ẩm thực, khu mua sắm - giải trí, sân chơi trẻ em, vườn dạo bộ và bãi đỗ xe tách biệt được bố trí khoa học, tạo nên một môi trường lý tưởng để cư dân an cư thoải mái và các hoạt động kinh doanh vận hành hiệu quả.

Tại đây không gian xanh được chăm chút với lối dạo bộ, ghế nghỉ và hệ thống chiếu sáng được thiết kế tinh tế, mang lại trải nghiệm sống hài hòa - điểm khác biệt so với nhiều khu shophouse chỉ chú trọng vào công năng thương mại.

Nhờ hệ tiện ích hoàn chỉnh, The Grand Harbor thu hút không chỉ cư dân mà cả khách hàng và đối tác kinh doanh, tạo dòng khách ổn định - yếu tố quan trọng giúp gia tăng hiệu quả khai thác thương mại.

Bên cạnh đó, The Grand Harbor còn ghi điểm nhờ những giá trị khai thác và đầu tư vượt trội. Với thiết kế 7 tầng linh hoạt, mỗi căn shophouse cho phép chủ sở hữu tối ưu đa công năng: vừa kinh doanh, vừa ở, vừa cho thuê, tạo ra nguồn thu ổn định.

Lợi thế này càng trở nên nổi bật khi dự án nằm tại trung tâm Ngô Quyền - khu vực mà quỹ đất mặt phố ngày càng khan hiếm, tốc độ phát triển hạ tầng nhanh, mở ra dư địa tăng giá bền vững trong dài hạn.

Tại The Grand Harbor, mỗi căn shophouse đều có pháp lý minh bạch, đáp ứng nhu cầu tích lũy tài sản an toàn và bền vững cho nhiều thế hệ.

Trong bối cảnh Hải Phòng tiếp tục thu hút dòng vốn FDI quy mô lớn vào công nghiệp - cảng biển - logistics, nhu cầu về bất động sản thương mại và dịch vụ ngày càng tăng, trở thành đòn bẩy để shophouse The Grand Harbor hưởng lợi trực tiếp và gia tăng sức hấp dẫn với nhà đầu tư.

