Đánh giá Volkswagen Teramont X: Mẫu xe cá tính dành cho người thực dụng

Vài năm trở lại đây, Volkswagen cho thấy những bước phát triển vượt bậc tại thị trường Việt Nam. Hãng đã mở rộng dải sản phẩm sang những mẫu xe giàu cá tính hơn nhưng vẫn giữ tiêu chuẩn vận hành và độ bền bỉ của xe Đức.

Teramont X có cá tính nổi bật, là một trong những mẫu xe có doanh số chủ chốt của hãng (Ảnh: Volkswagen).

Thành công của Viloran chính là bệ phóng quan trọng, khi doanh số ổn định của mẫu xe này giúp Volkswagen tự tin mở rộng danh mục sản phẩm với những mẫu xe cá tính hơn và Teramont X là minh chứng rõ ràng.

Trong video review (đánh giá) Teramont X, thực hiện bởi phóng viên Dân trí, cho thấy: “Teramont X đang trở thành sản phẩm hút khách thứ hai sau Viloran, bởi nó đánh trúng nhóm khách hàng muốn một chiếc SUV thể thao nhưng không đánh đổi sự thực dụng”.

Khác hoàn toàn phong cách vuông vức thường thấy ở các mẫu SUV lớn, Teramont X sở hữu thiết kế phần đầu xe hầm hố, dải LED trước sau liền mạch ấn tượng và đuôi xe dốc tạo cảm giác chuyển động liên tục. Cá tính của Teramont X có thể cảm nhận rõ ngay từ ánh nhìn đầu tiên, điều hiếm gặp ở các mẫu SUV 5 chỗ cùng kích cỡ tại Việt Nam.

Teramont X nổi bật với hệ thống đèn IQ. Light LED Matrix (Ảnh: Volkswagen).

Bước vào khoang nội thất, triết lý thực dụng của Volkswagen được nâng tầm theo hướng tận hưởng.

Chất liệu da cao cấp, ghế chỉnh điện có sưởi, thông gió, dàn âm thanh Harman Kardon, cửa sổ trời toàn cảnh, cụm điều khiển tối giản nhưng logic… giúp trải nghiệm lái thoải mái dù là hành trình ngắn hay dài. Không gian 5 chỗ và cốp chứa đồ rộng rãi đem đến lợi thế lớn cho gia đình.

Trang bị tiện nghi nội thất tập trung vào người dùng, thiết kế đổi mới và ấn tượng (Ảnh: Volkswagen).

Điểm then chốt khiến Teramont X được người dùng đón nhận không chỉ nằm ở hình thức mà ở nền tảng vận hành.

Xe sử dụng khung gầm MQB, hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động 4Motion - những công nghệ vốn là bản sắc của Volkswagen. Khi kết hợp cùng hệ thống an toàn cao cấp như hỗ trợ chuyển làn hay camera 360 độ, Teramont X mang lại cảm giác an tâm và kiểm soát tốt.

Teramont X sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ (Ảnh: Volkswagen).

Trải nghiệm sau vô lăng là khác biệt rõ nhất. Xe tăng tốc mượt, vô lăng chính xác, thân xe ổn định khi chuyển làn ở tốc độ cao.

Teramont X không phô diễn uy lực bằng những cú bức tốc dữ dội, mà đem đến kiểu cảm xúc lái rất đặc trưng: tự tin và thư thái cùng lúc. Một cảm giác lái dành cho người có kinh nghiệm và hiểu mình muốn gì từ chiếc xe.

Teramont X là dòng SUV cao cấp kiến tạo xu hướng thời thượng, mở ra kỷ nguyên mới cho Volkswagen (Ảnh: Volkswagen).

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ của phân khúc SUV - nơi người dùng ngày càng ưu tiên những mẫu xe nổi bật về thiết kế, vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn tiện nghi và thực dụng cho nhu cầu hằng ngày - Teramont X đang chứng minh vị thế của một dòng SUV toàn diện: cá tính đủ mạnh để tạo khác biệt, nhưng thực dụng đủ nhiều để trở thành lựa chọn sử dụng mỗi ngày.