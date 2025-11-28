Bão Koto chưa đổ bộ, sóng biển đã cao hơn 5m

Theo bản tin lúc 4h ngày 28/11 của Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, vùng biển tỉnh Khánh Hòa và khu vực quần đảo Trường Sa đang có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động dữ dội, sóng cao 4-6m.

Ghi nhận của người dân vào đêm 27/11 cho thấy, tại khu vực đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang), sóng biển cao hơn 5m liên tục đánh qua kè, tràn vào mặt đường, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người đi lại.

Sóng biển cao hơn 5m ở Nha Trang (Video: Dung Jolly).

Người dân địa phương được khuyến cáo hạn chế lưu thông qua đoạn này vì nguy cơ bị sóng quật ngã. “Bà con đi qua đây nhớ chú ý cẩn thận. Mặc áo mưa cho chắc”, một người dân chia sẻ.

Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa dự báo, ngày và đêm 28/11, vùng biển ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa và phía Tây quần đảo Trường Sa tiếp tục có gió Đông Bắc cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10; sóng cao 4-7m, biển động mạnh.

Khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc cấp 7-9, sóng cao 4-6m; vùng gần tâm bão số 15 mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sóng cao 7-9m, biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động trên biển thuộc tỉnh Khánh Hòa (bao gồm vùng biển Trường Sa) đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng bởi gió mạnh, sóng lớn.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành công điện khẩn gửi các địa phương yêu cầu chủ động phòng chống bão số 15. Tỉnh đề nghị các sở, ngành và địa phương tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả đợt lũ lụt vừa qua; tranh thủ thời tiết tạm ổn định để sửa chữa các cơ sở hạ tầng và nhà dân bị hư hỏng, sẵn sàng ứng phó thiên tai trong những ngày tới.

Người dân được khuyến cáo neo buộc lồng bè chắc chắn để tránh sóng to, gió lớn (Ảnh: Trung Thi).

Tỉnh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng kêu gọi tàu thuyền còn hoạt động trên biển nhanh chóng vào bờ hoặc tìm nơi tránh, trú bão an toàn; hướng dẫn người dân neo buộc lồng bè, tàu thuyền chắc chắn.

Người dân đang ở trên lồng bè hoặc tàu thuyền phải vào bờ trước 18h ngày 28/11 và chỉ được ra lại khi có thông báo cuối cùng về cơn bão.

UBND các địa phương phải bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tuyệt đối không cho người và phương tiện đi lại nhằm bảo đảm an toàn tính mạng.