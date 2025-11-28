New Sorento thêm tùy chọn cá nhân hóa màu nội thất chiều lòng khách hàng

Tùy chọn màu nội thất - Dấu ấn cá nhân hóa giúp tôn vinh đẳng cấp chủ sở hữu

Kia New Sorento - mẫu SUV 7 chỗ cao cấp thế hệ mới đang trở thành lựa chọn được đông đảo khách hàng yêu thích nhờ thiết kế mới, công nghệ hiện đại và sự đa dụng cho cả công việc lẫn gia đình. Điểm nhấn của New Sorento là sự chiều lòng khách Việt khi bổ sung thêm tùy chọn màu nội thất cao mới cao cấp.

Kia New Sorento được bổ sung thêm tùy chọn cá nhân hóa màu nội thất mới cao cấp (Ảnh: Kia Việt Nam).

Nếu thiết kế ngoại thất tượng trưng cho phong thái tự tin và sự hiện diện mạnh mẽ, thì nội thất lại là không gian thể hiện rõ nhất đẳng cấp và cá tính của chủ sở hữu, nơi chủ nhân tìm thấy sự đồng điệu và tận hưởng trải nghiệm về công nghệ cũng như cảm xúc.

Kia New Sorento - Mẫu xe SUV 7 chỗ cao cấp với thiết kế hiện đại, sang trọng (Ảnh: Kia Việt Nam).

Thiết kế thế hệ mới bề thế và sang trọng

Mẫu SUV 7 chỗ mới cao cấp, bề thế, đậm chất SUV với hệ thống đèn trước và sau LED Star-map đặc trưng. Với kích thước vượt trội và không gian 7 chỗ, thiết kế thông minh mở rộng theo phương ngang, 3 hàng ghế bố trí linh hoạt, New Sorento mang đến sự thoải mái trong suốt hành trình.

Nội thất sang trọng và tinh tế với chất liệu da cao cấp, ghế lái êm ái tích hợp chỉnh điện, sưởi, làm mát và nhớ 2 vị trí. Hàng ghế 2 có sưởi cùng bệ tỳ tay lớn, hàng ghế 3 thiết kế thoải mái với độ ngả lớn, có thể gập phẳng linh hoạt để tối ưu hóa khoang hành lý phù hợp cho những chuyến công tác dài ngày hay kỳ nghỉ cùng gia đình.

Hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập được điều khiển bằng phím cảm ứng hiện đại mang đến sự thoải mái ở các vị trí, giúp mỗi chuyến đi đều như tận hưởng trong không gian riêng.

Kia New Sorento được trang bị tiện nghi hiện đại, đậm chất công nghệ tương lai (Ảnh: Kia Việt Nam).

Tiện nghi hiện đại, đậm chất công nghệ

Khoang lái tối giản, hiện đại, mang đậm dấu ấn công nghệ với cụm màn hình kép Panoramic liền mạch 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Hệ thống âm thanh cao cấp Bose 12 loa mang đến trải nghiệm giải trí sống động và chân thực ở mọi vị trí.

Cần số điện tử dạng núm xoay, lẫy chuyển số thể thao, phanh tay điện tử Auto Hold cùng màn hình HUD hỗ trợ tối đa cho người dùng. New Sorento không chỉ là một chiếc xe, mà là “ngôi nhà thứ hai” - nơi cả gia đình có thể thư giãn, kết nối và tận hưởng sự thoải mái trên những cung đường.

Kia New Sorento sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ vượt trội với đa dạng tùy chọn động cơ và hệ dẫn động (Ảnh: Kia Việt Nam).

Vận hành mạnh mẽ, đa dạng tùy chọn động cơ với gói tùy chọn AWD, an toàn cao cấp

New Sorento sở hữu động cơ xăng SmartStream 2.5L cho khả năng vận hành mượt mà, êm ái và khả năng tăng tốc nhanh nhạy trong đô thị. Trên các cung đường hỗn hợp hay đường trường, các phiên bản máy dầu SmartStream 2.2L cho sức kéo vượt trội và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Với gói tùy chọn trang bị AWD với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD), chế độ lái địa hình và cửa sổ trời, giúp khách hàng tự tin vượt qua nhiều địa hình thử thách, tận hưởng những giây phút thoải mái, thư thái khi cầm lái.

Bên cạnh đó, 4 chế độ lái Normal/Eco/Sport/Smart giúp người dùng có trải nghiệm lái linh hoạt, cảm giác lái tốt, có thể dễ dàng tùy chỉnh trải nghiệm vận hành của chiếc xe theo đúng tâm trạng và cảm xúc. Sự linh hoạt và đa dụng của New Sorento giúp người dùng chỉ cần một mẫu xe duy nhất cho nhiều mục đích sử dụng.

Kia New Sorento được trang bị hệ thống an toàn thông minh ADAS 2.0 mới (Ảnh: Kia Việt Nam).

Ngoài các hệ thống an toàn chủ động - bị động như 6 túi khí, cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), cảm biến đỗ xe quanh xe và khung xe gia cường bằng thép siêu cứng, New Sorento còn được Kia trang bị thêm gói an toàn thông minh ADAS 2.0 mới.

Hệ thống ADAS 2.0 không chỉ giúp phòng tránh va chạm tốt hơn và giảm mệt mỏi trên những hành trình dài, mà còn có khả năng chủ động can thiệp để phòng tránh nguy hiểm như: FCA 2.0 hỗ trợ tránh va chạm phía trước, tự động phanh khi phát hiện nguy cơ; BVM hiển thị điểm mù trên màn hình, giúp chuyển làn an toàn hơn; SCC điều khiển hành trình thông minh, duy trì khoảng cách với xe phía trước, mang lại sự thoải mái cho người lái, đặc biệt trên các chuyến đi dài.

Với nhiều điểm vượt trội từ thiết kế thế hệ mới, tiện nghi đậm chất công nghệ, khả năng vận hành đa dụng cùng hệ thống an toàn cao cấp và tùy chọn màu nội thất mới cao cấp, độc quyền, New Sorento là lựa chọn cho khách hàng yêu thích cầm lái tận hưởng sự thoải mái khi cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh, tiện nghi và sự an tâm.

New Sorentom đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển trong công việc hàng ngày cũng như các chuyến đi dài ngày cùng gia đình, mở ra xu hướng lựa chọn mới trong phân khúc xe SUV cao cấp với thiết kế hiện đại, sang trọng và đẳng cấp.