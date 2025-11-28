5 máy hút ẩm công nghiệp Lumias mới tại Giga.vn

Độ ẩm cao đe dọa nghiêm trọng hoạt động sản xuất kinh doanh

Độ ẩm cao và nồm ẩm kéo dài là mối đe dọa lớn đối với sản xuất, gây rỉ sét máy móc, chập mạch điện tử thiết bị và biến chất, giảm độ bền, gây nấm mốc hàng hóa.

Tình trạng này buộc doanh nghiệp có thể phải hủy bỏ sản phẩm, gây tổn thất giá trị sản phẩm và ảnh hưởng uy tín thương hiệu, thậm chí còn làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

Việc trang bị máy hút ẩm công nghiệp được xem là giải pháp then chốt để kiểm soát môi trường chuyên dụng và ngăn chặn thiệt hại kinh tế (Ảnh: Giga Digital).

Máy hút ẩm công nghiệp Lumias - Giải pháp toàn diện cho mọi quy mô sản xuất

Việc nhập khẩu và phân phối 5 mẫu máy hút ẩm công nghiệp Lumias thế hệ mới nhất là sự bổ sung chiến lược của GIGA Digital – GIGA.vn nhằm cung cấp giải pháp kiểm soát độ ẩm toàn diện, phù hợp với mọi quy mô sản xuất và nhu cầu sử dụng.

Danh mục sản phẩm đa dạng công suất lần này bao gồm: Lumias LID-S90 (90L) và LID-S150 (150L) cho các kho bãi và xưởng có diện tích vừa từ 100-230m². Bên cạnh đó cũng có các model công suất lớn LID-S180 (180L) và LID-S250 (250L) đáp ứng yêu cầu của các khu công nghiệp trung bình từ 250-450m². Và đặc biệt là mẫu LID-S480 (480L) – giải pháp tối ưu cho những nhà máy và kho hàng quy mô lớn từ 550-750m², đòi hỏi khả năng hút ẩm mạnh và liên tục.

5 model máy hút ẩm công nghiệp Lumias được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ và công nghệ thông minh, đảm bảo giải pháp kiểm soát độ ẩm bền vững cho môi trường sản xuất khắc nghiệt.

Với khả năng hút ẩm lớn từ 90 đến 480 lít/ngày, các mẫu này dễ dàng kiểm soát độ ẩm cho diện tích rộng từ 100 đến 750m². Hiệu suất này được tối ưu nhờ dàn ngưng và bay hơi ống đồng nguyên chất có rãnh xoắn trong, giúp tăng diện tích tiếp xúc môi chất lạnh, ngưng tụ nước nhanh hơn và nâng cao hiệu quả hút ẩm.

Máy hút ẩm công nghiệp Lumias với thiết kế nhỏ gọn và phương pháp thoát nước linh hoạt (Ảnh: Giga Digital).

Thiết kế máy chú trọng độ bền, với vỏ kim loại dày chống va đập và biến dạng, cho phép vận hành liên tục 24/7 nhờ hệ thống xả nước trực tiếp. Hộp điện kín an toàn giúp giảm rủi ro chập cháy do ẩm hoặc bụi, kéo dài tuổi thọ thiết bị, bền bỉ theo thời gian.

Thiết kế tiện dụng trong môi trường công nghiệp của các dòng máy hút ẩm Lumias (Ảnh: Giga Digital).

Hơn thế, máy hút ẩm công nghiệp Lumias được trang bị máy nén GMCC hoặc Panasonic (tùy dòng sản phẩm) hiệu suất và độ bền cao cấp. Độ ẩm được kiểm soát chính xác bằng cảm biến chuẩn xác trong mọi điều kiện môi trường.

Người dùng dễ dàng tùy chỉnh và theo dõi máy qua ứng dụng Smart Life hoặc Tuya nhờ kết nối WiFi. Sự kết hợp giữa quạt ly tâm công nghiệp lưu lượng gió mạnh và bánh xe xoay đa hướng giúp phân bố gió đều khắp diện tích lớn, đồng thời thuận tiện cho việc di chuyển và bảo trì máy.

Việc đầu tư máy hút ẩm công nghiệp Lumias giúp doanh nghiệp bảo vệ máy móc, hàng hóa và ngăn ngừa nấm mốc hiệu quả. Đây là giải pháp tối ưu chi phí vận hành và giảm thiểu tối đa thiệt hại kinh tế do độ ẩm (Ảnh: Giga Digital).

Mức giá và chế độ bảo hành

Dòng máy hút ẩm công nghiệp Lumias hiện đã có giá bán chính thức tại Việt Nam, cụ thể: Lumias LID-S90 90L giá 14,9 triệu đồng, Lumias LID-S150 150L giá 18,9 triệu đồng, Lumias LID-S180 18L giá 24,9 triệu đồng, Lumias LID-S250 250L giá 41,9 triệu đồng và Lumias LID-S480 480L giá 79 triệu đồng.

Tất cả máy hút ẩm công nghiệp Lumias được bảo hành 24 tháng bởi Gigacare và chính sách 1 đổi 1 trong 15 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất.

Tọa lạc tại phường Xuân Phương (Hà Nội), Gigacare cung cấp dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp, kỹ thuật viên lành nghề và cơ sở vật chất hiện đại. Đơn vị cam kết chất lượng tối ưu nhờ sử dụng 100% linh kiện chính hãng (Ảnh: GIGA Digital).

Giga Digital – GIGA.vn khẳng định chất lượng với quy trình dịch vụ chuyên nghiệp, toàn diện. Đội ngũ tư vấn chuyên sâu am hiểu mọi giải pháp kiểm soát độ ẩm công nghiệp.

Kèm theo đó là chính sách hậu mãi và bảo hành chính hãng uy tín, bao gồm cả dịch vụ lắp đặt, đảm bảo thiết bị vận hành ổn định và hiệu quả tối ưu, mang lại an tâm cho các doanh nghiệp.

Xem thêm chi tiết 5 mẫu máy hút ẩm công nghiệp Lumias mới nhất cùng ưu đãi hấp dẫn và chính sách hỗ trợ dành cho các đơn hàng sớm tại fanpage Giga Digital – GIGA.vn.

GIGA Digital là thương hiệu được Công ty cổ phần Công nghệ Hợp Long thành lập phát triển mảng phân phối, dịch vụ Ecommerce và đối tác chiến lược phát triển thương hiệu các thiết bị công nghệ, đồ gia dụng thông minh trên các nền tảng số và 7 showroom, cửa hàng bán lẻ toàn quốc.