Hơn 8.000 sinh viên TPHCM tham gia hỗ trợ đồng bào miền Trung

Hàng trăm sinh viên từ các trường đại học tại TPHCM đã có mặt tại Nhà văn hóa Sinh viên, thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, vào trưa ngày 24/11 để hỗ trợ bốc dỡ hàng hóa cứu trợ, gửi đến đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão lũ.

Nhà văn hóa Sinh viên đóng vai trò là điểm tập kết cuối cùng cho các chuyến hàng cứu trợ trước khi được vận chuyển đến các tỉnh miền Trung. Do phần lớn hàng hóa quyên góp từ các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn TPHCM đều được chuyển về đây, nhu cầu về số lượng lớn sinh viên tình nguyện hỗ trợ là rất cao.

Theo thống kê từ Nhà văn hóa Sinh viên, tính đến trưa 24/11, đã có khoảng 8.000 sinh viên đăng ký tham gia hỗ trợ công tác bốc xếp hàng hóa. Đây là ngày thứ ba liên tiếp các bạn sinh viên tình nguyện làm việc. Trong hai ngày trước đó, hàng trăm sinh viên đã thay ca làm việc liên tục từ 6h sáng đến 2h sáng hôm sau.

Chị Bùi Huỳnh Kiều My, Phó Giám đốc Nhà văn hóa Sinh viên, người phụ trách điều phối xe và sinh viên, cho biết: "Ngày 23/11, chúng tôi đã chuyển một đợt hàng đi miền Trung với khoảng 115 tấn, sử dụng 4 xe đầu kéo container và một ô tô tải. Dự kiến chiều 24/11, đơn vị sẽ tiếp tục bốc hàng lên xe và xuất bến".

Những bao tải quần áo có kích thước lớn và nặng gần 10kg đòi hỏi nhiều sinh viên phải hợp sức cùng khiêng vác.

Các bảo vệ của Nhà văn hóa Sinh viên cũng làm việc hết công suất do xe tải chở hàng ra vào liên tục.

Khi có phương tiện chở hàng đến, các sinh viên nam đảm nhận những công việc nặng như chuyền hàng xuống từ thùng xe hoặc bê vác các thùng hàng lớn. Các sinh viên nữ hỗ trợ những công việc nhẹ hơn.

Anh Võ Hữu Sang, nhân viên Nhà văn hóa Sinh viên, hỗ trợ ghi chép thông tin các ô tô chở hàng và làm thủ tục ký nhận. Anh Sang cũng hướng dẫn sinh viên làm thủ tục check-in, check-out để ghi danh sách. "Sau đợt này, mỗi sinh viên tham gia hỗ trợ sẽ được cấp giấy chứng nhận. Đây cũng là cơ sở để các bạn có điểm rèn luyện ở trường, nhưng đa số các bạn đến đây hỗ trợ vì cái tâm của mình", anh Sang chia sẻ.

Nhà văn hóa Sinh viên, nằm trong Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM (phường Đông Hòa), được chọn làm điểm tập kết nhờ có mặt bằng rộng và giao thông thuận tiện, cho phép các xe tải trọng lớn ra vào chở hàng bất kỳ lúc nào.

Ông Lê Thành Sơn (62 tuổi), nhân viên chăm sóc cảnh quan của Nhà văn hóa Sinh viên, cũng tích cực tham gia hỗ trợ bốc hàng. Ông Sơn cho biết, ông tranh thủ hoàn thành công việc của mình rồi phụ sinh viên chuyển hàng cứu trợ. "Hôm qua chủ nhật là ngày nghỉ, nhưng tôi vẫn đến hỗ trợ. Người thân của tôi cũng quyên góp, dự kiến tối nay xe tải sẽ chở hàng ra miền Trung", ông Sơn nói.

Càng về chiều, số lượng xe tải chở hàng đến càng nhiều, khiến các sinh viên phải hoạt động liên tục. Mồ hôi ướt sũng, các bạn phải thường xuyên tiếp nước để duy trì sức lực.

Thành Long (sinh viên Trường ĐH KHXH và NV) cho biết, sau khi tan học buổi sáng, anh cùng nhóm bạn đã rủ nhau đến đây để phụ bốc vác hàng cứu trợ. "Trời nắng, hơi mệt, nhưng em thấy vui vì mình cũng góp được phần nhỏ cho đồng bào đang gặp khó khăn", Long chia sẻ.