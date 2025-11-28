Nhan sắc ngọt ngào như búp bê của tân Hoa hậu Quốc tế

Chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 đã diễn ra tại Nhật Bản với sự tham gia của 80 thí sinh. Vượt qua các phần thi trình diễn dạ hội, áo tắm và ứng xử, đại diện Colombia đã giành vương miện một cách thuyết phục.

Trước đó, Catalina Duque Abréu luôn nằm trong nhóm ứng viên mạnh và được các chuyên trang sắc đẹp quốc tế dự đoán sẽ chiến thắng. Chuyên trang Missosology thậm chí trao cho cô giải thưởng đặc biệt ngay trước thềm chung kết.

Catalina Duque Abréu sở hữu chiều cao 1,80m, gương mặt rạng rỡ và phong thái tự tin. Cô tốt nghiệp ngành Truyền thông xã hội tại Đại học EAFIT (Medellín, Colombia), đồng thời hoạt động người mẫu trước khi đến với Hoa hậu Quốc tế.

Người đẹp 26 tuổi từng tham gia Hoa hậu Colombia 2024 và trở thành người đẹp Colombia thứ 4 trong lịch sử đăng quang Hoa hậu Quốc tế.

Catalina có tuổi thơ tại Miami, Florida (Mỹ) trước khi trở về Colombia sinh sống. Bên cạnh tiếng mẹ đẻ, cô thông thạo tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha. Nền tảng học vấn tốt và khả năng giao tiếp lưu loát giúp cô ghi điểm trong mắt ban giám khảo.

Trong phần thi ứng xử, khi được hỏi: “Nếu phải mô tả trải nghiệm tại Hoa hậu Quốc tế cho gia đình và những người thân yêu, bạn sẽ nói gì?”, cô trả lời: "Gia đình tôi có mặt ở đây hôm nay, vì thế tôi chia sẻ trực tiếp với họ".

"Trước đây, tôi từng nghĩ chỉ những khoảnh khắc lớn lao mới quan trọng. Nhưng khi học về văn hóa Nhật Bản, tôi biết đến mono no aware - vẻ đẹp của những điều nhỏ bé. Đó là cách chiếc lá mùa thu rơi xuống và khiến mọi thứ trở nên tuyệt đẹp, như cách trẻ em ôm tôi và mỉm cười, hay mỗi bát ramen tôi thưởng thức đều nhắc tôi trân trọng cuộc sống và tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi vô cùng biết ơn khi được ở đây và đã có khoảng thời gian tuyệt vời", tân hoa hậu chia sẻ thêm.

Các danh hiệu á hậu lần lượt thuộc về các người đẹp: Á hậu 1 - Zimbabwe, Á hậu 2 - Bolivia, Á hậu 3 - Indonesia, Á hậu 4 - Philippine. Đại diện Việt Nam - Kiều Duy - trượt top 20 Hoa hậu Quốc tế 2025 dù nỗ lực suốt hành trình.

Hoa hậu Quốc tế là 1 trong 4 cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1960 và duy trì chủ yếu tại Nhật Bản. Năm 2024, đại diện Việt Nam Thanh Thủy đã vượt qua 75 cô gái khắp thế giới để đoạt vương miện Hoa hậu Quốc tế đầu tiên cho Việt Nam.

Phút đăng quang của Hoa hậu Quốc tế 2025 (Video: MI).

Ảnh: Missosology