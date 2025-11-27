Bộ đội tìm thấy "gia tài" tiền, vàng bị lũ cuốn của bà lão ở Đắk Lắk

Ngày 27/11, theo thông tin từ Quân đoàn 34, tỉnh Gia Lai, trong quá trình giúp dân dọn dẹp sau mưa lũ, một chiến sĩ của đơn vị phát hiện 4,5 chỉ vàng và 10 triệu đồng của 2 hộ dân ở tỉnh Đắk Lắk và đã trao trả lại.

Trước đó, chiều 26/11, trong lúc cùng đồng đội hỗ trợ người dân dọn dẹp sau mưa lũ, Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt (thuộc Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) đã phát hiện một túi da nhỏ bị vùi dưới lớp bùn trong căn nhà đổ nát của bà N.T.N. (70 tuổi, trú tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk).

Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt trao trả lại 4,5 chỉ vàng cho bà cụ ở Đắk Lắk (Ảnh: Anh Thương).

Nghi bên trong có tài sản giá trị, Thượng sĩ Kiệt đã báo cáo chỉ huy đơn vị để xác minh chủ sở hữu.

Sau khi xác nhận số tài sản nêu trên đúng là của bà N., Thượng sĩ Kiệt cùng đại diện chỉ huy đơn vị đã trao trả lại.

Trước sự chứng kiến của nhiều người, bà N. mở túi da và bên trong có một chuỗi ngọc, đôi bông tai và mặt dây chuyền bằng vàng, tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng.

Nhận lại được tài sản, bà N. phấn khởi cho biết do đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, gia đình bị sập một phần căn nhà và nhiều tài sản bị cuốn trôi. Lúc đó, bà nghĩ rằng chiếc túi chứa "gia tài" của mình đã bị lũ cuốn mất.

“Số tài sản trên được gia đình tích góp nhiều năm qua. Khi lũ quét qua, tôi tưởng chiếc ví đã mất nhưng không ngờ các chiến sĩ bộ đội đã tìm thấy dưới lớp bùn đất. Tôi chỉ biết ôm các chú ấy thật lâu, chứ giờ cảm ơn bao nhiêu cho đủ”, bà N. xúc động nói.

Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt cùng đồng đội dọn dẹp rác do mưa lũ để lại trên địa bàn xã Hòa Xuân (Ảnh: Anh Thương).

Trước đó, ngày 25/11, trong lúc dọn dẹp nhà, Thượng sĩ Kiệt phát hiện hơn 10 triệu đồng và đã trả lại cho chị V.T.T.V. (35 tuổi, trú tại phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Trung tá Lê Anh Thương, Phó Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 cho biết lãnh đạo đơn vị đã có gửi thư khen đến UBND xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi và gia đình anh Nguyễn Tuấn Kiệt để kịp thời biểu dương, động viên, lan tỏa hình ảnh đẹp nêu trên.

“Thực hiện mệnh lệnh nhanh, hiệu quả, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã phối hợp địa phương kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng do đợt mưa lũ gây ra.

Trước mắt, lực lượng đang khắc phục hư hỏng tại các trường học, trạm y tế để phục vụ việc dạy học, khám chữa bệnh và giúp các gia đình bị thiệt hại nặng”, Trung tá Lê Anh Thương nói.

Nhiều ngày qua, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 66 đã dầm mình trong bùn đất để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Lực lượng đã dọn dẹp 2 trường học và giúp 178 hộ dân sửa sang nhà cửa, khơi thông hơn 15km kênh mương và đường thôn tại xã Đức Bình, Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk).