Hà Nội chuyển 126 điểm hành chính công cấp xã về trung tâm hành chính công

Ngày 27/11, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch về chuyển giao các điểm phục vụ hành chính công xã, phường về Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (Trung tâm hành chính công).

Kế hoạch nhằm đảm bảo việc tổ chức Trung tâm hành chính công một cấp theo đúng quy định của Chính phủ và chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố về việc kiện toàn mô hình Trung tâm hành chính công một cấp.

Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường phối hợp thực hiện việc bàn giao nguyên trạng trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm hành chính công về Trung tâm hành chính công thành phố.

Việc bàn giao được triển khai theo lộ trình thống nhất đảm bảo duy trì hoạt động ổn định các điểm, không làm gián đoạn việc thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Trung tâm hành chính công Hà Nội được giao chủ trì, làm việc với UBND các xã, phường để tổ chức tiếp nhận nguyên trạng trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị trước ngày 31/12.

Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính ở Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Về nhân sự tại các điểm hành chính công, giai đoạn từ ngày 5/12 đến ngày 31/3/2026, UBND các xã, phường thực hiện điều chuyển 2-5 công chức sang trung tâm.

Các xã, phường được yêu cầu cử các nhân sự đang thực hiện nhiệm vụ tại các điểm về Trung tâm hành chính công thành phố đảm bảo duy trì hoạt động ổn định các điểm, không làm gián đoạn việc thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Giai đoạn từ ngày 1/4/2026 trở đi, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện việc cử 1-2 công chức thực hiện nhiệm vụ tư pháp tại các điểm hành chính công.

Trung tâm hành chính công Hà Nội quyết định số lượng điểm hành chính công, nhưng phải đảm bảo tối thiểu 126 điểm được bố trí tại 126 xã, phường. Căn cứ tình hình thực tế, các điểm này có thể đặt tại trụ sở của UBND cấp xã hoặc nằm ngoài trụ sở của UBND cấp xã.

Các điểm hành chính công là địa điểm thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, số hóa, tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính.