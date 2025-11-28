Thực hư việc người đàn ông bị mờ mắt do can axit sunfuric trôi trong lũ

Ngày 27/11, Công an xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đang làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc một người đàn ông sinh sống tại xã bị mờ mắt do can axit sunfuric trôi trong lũ "bật nắp".

Qua đó, bước đầu Công an xã Hòa Xuân xác định toàn bộ thông tin đăng tải về vụ việc nêu trên là sai sự thật.

Mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật về người đàn ông bị mờ mắt vì can axit trôi trong lũ (Ảnh: Trương Nguyễn).

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin, hình ảnh về người đàn ông sinh sống ở xã Hòa Xuân không may bị can axit của nhà máy đường trôi trong lũ bật nắp, văng vào mắt gây thương tích.

Người đăng tin nêu trên còn cung cấp số tài khoản và điện thoại để kêu gọi giúp đỡ người đàn ông này.

Người đàn ông trong bài đăng trên mạng xã hội được xác định là ông Nguyễn Thanh Tùng (52 tuổi, làm nghề chăn vịt thuê).

Theo ông Tùng, những ngày mưa lũ diễn ra, ông đã tránh trú tại một cánh đồng. Khi nước lũ rút dần, ông ra thăm đàn vịt và bới nhặt một số vật dụng bị bão cuốn còn sót lại rồi vô tình dụi tay vào mắt.

Ông Tùng dự kiến sẽ đi TPHCM để thăm khám mắt (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sau đó, đôi mắt của ông mờ dần và được một người dân quay lại clip. Ông Tùng cũng phủ nhận việc bị can axit sunfuric làm mờ mắt.

Gia đình ông Tùng khá khó khăn, nhà cửa ngập sâu và hư hỏng nặng sau lũ. Để chữa trị đôi mắt đang bị mờ, người đàn ông này dự định sẽ gom góp tiền đi TPHCM thăm khám.

Trước đó, chiều 20/11, Công an tỉnh Đắk Lắk phát thông tin cảnh báo nhà máy đường Tuy Hòa bị lũ cuốn trôi 100 can axit sunfuric. Do là loại axit cực kỳ nguy hiểm, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nếu phát hiện các can nhựa 20 lít màu xanh hoặc xám, tuyệt đối không được mở nắp.