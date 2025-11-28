Căn hộ lõi TOD trả góp 6,8 triệu đồng/tháng

Metro - động lực thúc đẩy giá nhà đất

Số liệu từ batdongsan.com.vn cho biết trong 10 năm qua, giá căn hộ tại TPHCM đã tăng bình quân gấp ba lần.

Đến quý III năm nay, giá căn hộ tại quận 1 cũ đạt trung bình 413 triệu đồng/m2, quận 2 cũ đạt 314 triệu đồng/m2. Theo các chuyên gia, dù khu trung tâm cũ vẫn giữ sức hút, dư địa tăng giá sẽ chậm lại do giá quá cao và nguồn cung hạn chế.

Hiện nay, các đô thị vệ tinh, TOD có tốc độ hoàn thiện hạ tầng nhanh, tập trung dòng vốn FDI, mật độ doanh nghiệp, năng lực kết nối, việc làm có nhiều dư địa tăng trưởng hơn.

Đô thị TOD là đòn bẩy đưa mặt bằng giá bất động sản tăng (Ảnh: Quốc Dũng).

Tại hội thảo “Hành trình hiện thực hóa đô thị TOD Việt Nam: Cơ hội và Thách thức” ngày 19/11, các chuyên gia nhận định, TOD sẽ là “xương sống” của chiến lược đô thị hiện đại.

TOD không chỉ là câu chuyện metro, mà là cách thức tổ chức đô thị xoay quanh giao thông công cộng. Khi cư dân, thương mại, dịch vụ giải trí được bố trí trong bán kính đi bộ quanh các trạm metro hoặc BRT, áp lực giao thông giảm, chi phí vận hành đô thị tối ưu và giá trị bất động sản tăng theo quy luật tự nhiên.

Để thúc đẩy chiến lược này, đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM cho biết thành phố đặt mục tiêu đến năm 2035 phát triển mạng lưới metro dài 355km, đồng thời huy động khoảng 7,8 tỷ USD từ quỹ đất TOD để tái đầu tư hạ tầng.

Trong giai đoạn 5 năm đầu, TPHCM sẽ thí điểm 11 vị trí TOD với quy mô 1.700 - 1.800ha dọc theo Metro số 1, số 2 và Vành đai 3. Riêng Dĩ An cũ sẽ phát triển cụm TOD rộng 420ha, nơi đang thu hút đầu tư mạnh mẽ, trong đó có khu đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình rộng 18,8ha vừa được bổ sung quy hoạch.

Thực tế đã chứng minh giá bất động sản quanh tuyến Metro số 1 tăng đáng kể, điều này tiếp tục củng cố kỳ vọng các dự án trong vùng lõi đô thị TOD sẽ sở hữu biên độ tăng giá vượt trội.

Dĩ An cũ được tập trung phát triển với hệ thống metro và loạt đô thị TOD trong tương lai (Ảnh: Quốc Dũng).

Trong bức tranh tổng thể, Dĩ An cũ sở hữu lợi thế là tâm điểm mới phát triển metro, TOD. Khu vực còn hội tụ các tiêu chí của một trung tâm mới: mật độ công nghiệp - thương mại cao, dịch vụ sầm uất, tốc độ đô thị hóa nhanh, mạng lưới tiện ích hoàn chỉnh.

Trong khi đó, mặt bằng giá vẫn còn mềm, có dự án dưới 40 triệu đồng/m2 - chỉ bằng một phần nhỏ so với trung tâm. Sự chênh lệch lớn giữa tiềm năng phát triển mạnh và giá bán thấp đang tạo cơ hội cho người mua ở thực và nhà đầu tư.

The Aspira - Căn hộ lõi đô thị TOD tung chính sách trả góp 6,8 triệu đồng/tháng

Trong bối cảnh đó, The Aspira đang trở thành tâm điểm chú ý khi sở hữu vị trí chiến lược tại trung tâm cụm TOD Vành đai 3 Tân Bình (Dĩ An cũ) mới được quy hoạch, liền kề tuyến Metro số 1 mở rộng và trung điểm hai trạm dừng S12 - S13.

Dễ dàng sở hữu The Aspira chỉ với 6,8 triệu đồng/tháng, thanh toán 10% ký hợp đồng mua bán, chỉ 20% đến khi nhận sổ hồng (Ảnh: Quốc Dũng).

Việc nằm trong lõi TOD giúp dự án hưởng giá trị tăng trưởng từ hạ tầng và nhu cầu khai thác cho thuê. Dù tiềm năng, The Aspira giới thiệu giai đoạn đầu với giá 37,9 triệu đồng/m2; mua nhà bằng lương, trả góp 6,8 triệu đồng/tháng.

Khách hàng thanh toán 10% khi ký hợp đồng mua bán, 10% sau hai tháng, phần còn lại trả dần 6,8 triệu đồng/tháng trong 15 đợt đến khi nhận nhà vào quý II/2027. Phí trả góp 6,8 triệu đồng/tháng thấp hơn chi phí thuê căn hộ và phù hợp với người mua ở thực ít vốn lẫn nhà đầu tư ngân sách nhỏ.

Sau thời điểm nhận nhà, khách hàng có thể linh hoạt theo dòng tài chính, tiếp tục chi trả bằng nguồn vốn tự có hoặc sử dụng đòn bẩy ngân hàng lên tới 80% giá trị sản phẩm, kéo dài đến 35 năm.

The Aspira được bảo lãnh và hỗ trợ bởi Nam A Bank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB Bank, VPBank và TPBank... Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn nhiều chính sách linh hoạt như thanh toán 20% nhận sổ hồng, hỗ trợ lãi 30 tháng, ân hạn gốc 6 năm, miễn 12 tháng phí quản lý từ CBRE cùng gói quà tặng Smart Home - Smart Building.