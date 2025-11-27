Quốc tế hỗ trợ Việt Nam gần 16 triệu USD khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử

Chiều 27/11, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, phóng viên đề nghị Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cập nhật thông tin về công tác cứu trợ của các nước, các tổ chức, cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam để khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai.

Bà Hằng cho biết vừa qua, nhiều địa phương của Việt Nam đã phải hứng chịu các đợt mưa lũ lịch sử và thiên tai liên tiếp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo bà Hằng, trước những mất mát hết sức nặng nề này, Việt Nam đã nhận được sự chia sẻ, động viên và hỗ trợ về tài chính cùng các nhu yếu phẩm, trang thiết bị từ cộng đồng quốc tế, các nước và các tổ chức quốc tế với giá trị ước tính cho tới nay là gần 16 triệu USD.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tại Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quy Nhơn, thuộc phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Phạm Hoàng).

Bà Hằng nhấn mạnh nguồn lực này sẽ được các cơ quan chức năng Việt Nam phân phối trực tiếp đến các khu vực chịu ảnh hưởng và đến tận tay người dân bị ảnh hưởng.

Người phát ngôn cho hay trong những ngày này, chúng ta cũng chứng kiến những câu chuyện xúc động khi nhiều người bạn nước ngoài, nhiều vị khách du lịch đã cùng người dân đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau và chính quyền các địa phương của Việt Nam chia sẻ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn bằng nhiều hình thức khác nhau.

"Đây là sự động viên to lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ quốc tế nhằm giúp nhân dân các địa phương của Việt Nam bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn", bà Hằng nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời, thiết thực và quý báu này.