Lời cảnh báo 1 tuần trước vụ cháy chung cư Hong Kong

Vụ cháy đến nay đã khiến ít nhất 94 người chết và nhiều người khác vẫn mất tích (Ảnh: SCMP).

Giới chức lao động Hong Kong đã cảnh báo nhà thầu thi công dự án cải tạo tại Wang Fuk Court về nguy cơ cháy chỉ một tuần trước khi khu chung cư ở Tai Po bị nhấn chìm trong vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất của đặc khu trong nhiều thập niên, theo SCMP.

Sau vụ cháy thảm khốc đã cướp ít nhất 94 sinh mạng, làm 76 người bị thương và vài trăm người mất tích, một số cư dân cho biết chuông báo cháy không hoạt động, trong khi một kỹ sư cảnh báo rằng những căn hộ bị thiêu rụi trong biển lửa có thể sẽ không bao giờ có thể ở được nữa.

Cục Lao động và Phúc lợi Hong Kong cho biết họ đã kiểm tra Wang Fuk Court 16 lần kể từ tháng 7 năm ngoái, trong đó gần nhất là ngày 20/11.

Các cuộc thanh tra bao gồm việc kiểm tra xem lưới giàn giáo có đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hay không. Chưa đầy một tuần trước, cơ quan này đã nhắc nhở nhà thầu về việc cần áp dụng các biện pháp phòng cháy phù hợp.

Cục Lao động và Phúc lợi Hong Kong cũng cho biết đã phát hiện các vấn đề nguy hiểm liên quan đến hoạt động làm việc trên cao và đã đưa ra 3 cảnh cáo tới nhà thầu.

Ho Wing-ip, một kỹ sư điện và dịch vụ tòa nhà, lưu ý rằng nhiều cư dân nói họ không nghe thấy chuông báo cháy và đặt câu hỏi vì sao hệ thống an toàn không hoạt động trong khi khu vực đang có dự án cải tạo tiềm ẩn rõ rệt nguy cơ hỏa hoạn.

“Nếu hệ thống không hoạt động, vậy họ (nhà thầu) có thông báo trước cho lực lượng cứu hỏa rằng hệ thống đang được sửa chữa không, để cơ quan này có thể đưa ra biện pháp đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp hay không?”, ông Ho đặt câu hỏi.

Đám cháy bùng phát tại Wang Cheong House lúc 14h51 chiều 26/11 và nhanh chóng lan qua hệ thống giàn giáo tre bao quanh các tòa nhà, buộc Cục Cứu hỏa phải nâng mức cảnh báo cháy lên mức đe dọa cao nhất vào lúc 6h22.

Ngoài thời tiết khô hanh và gió mạnh, lưới giàn giáo dễ bắt lửa và các tấm xốp polystyrene che cửa sổ có thể đã làm ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn.

Hiện trường vụ hỏa hoạn chung cư ở Hong Kong nhìn từ trên cao (Video: AP).

Ông Chan Kwong-tak, một cư dân 83 tuổi đã nghỉ hưu, nói rằng chuông báo cháy không kêu, đồng thời cho biết tòa nhà không có bất kỳ hướng dẫn hay sắp xếp sơ tán nào cho cư dân.

“Nếu có người già đang ngủ say thì họ đã thiệt mạng rồi. Chúng tôi phải tự đi báo cho những người xung quanh. Dĩ nhiên có vài công nhân hút thuốc, nhưng họ phải cẩn thận, đặc biệt khi hàn", ông nói.

Một cựu trưởng bộ phận an ninh của khu nhà, chỉ tiết lộ có họ Wong, cho biết ông và các cư dân từng thấy công nhân hút thuốc tại các khu vực công cộng và thậm chí ngay trên giàn giáo.

“Điều tệ nhất là hệ thống an toàn và báo cháy luôn bị tắt để công nhân dễ ra vào bằng cửa thoát hiểm. Cửa sẽ không khóa và chuông sẽ không kêu", ông Wong cho biết.

Kỹ sư Ho cũng bày tỏ lo ngại về độ an toàn kết cấu của các tòa nhà, đặc biệt là thép cốt bê tông sẽ bị yếu đi khi chịu nhiệt độ khoảng 550-600°C.

“Cảm nhận của tôi là khả năng những tòa nhà bị cháy suốt đêm có thể tiếp tục được sử dụng là rất thấp. Rất có thể toàn bộ lớp trát, hệ thống kỹ thuật, thiết bị và thang máy đều đã hỏng, chỉ còn trơ lại phần khung", ông nói.

Theo ông Ho, việc xây mới hoàn toàn có thể còn rẻ hơn cải tạo, nhưng quyết định này không chỉ dựa trên yếu tố kỹ thuật mà còn phải tính tới việc tái định cư cho cư dân và xử lý bảo hiểm ra sao.

Wang Fuk Court, hoàn thành 41 năm trước, gồm 8 tòa nhà với hơn 1.900 căn hộ, là nơi sinh sống của khoảng 4.000 cư dân. Toàn bộ các tòa nhà đều đang được phủ giàn giáo tre và lưới trong dự án cải tạo trị giá 330 triệu HKD (44,4 triệu USD).

Vụ cháy tới nay về cơ bản đã được khống chế.