Tiệm cơm nhỏ ở TPHCM âm thầm “đỡ bụng” sinh viên miền Trung giữa mùa lũ

"Con sinh viên hả, vào đây ăn cơm này", bà Hồng Thúy (53 tuổi, ngụ TPHCM) nhanh nhảu mời gọi khi thấy những bạn trẻ đến. Bà Thúy là chủ quán cơm trên đường số 19, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (nay là phường Hiệp Bình).

Quán cơm tấm chỉ rộng vỏn vẹn vài m2, với những chiếc bàn nhựa đặt trên vỉa hè và trong con hẻm gần đó để phục vụ khách. Đối diện quán, một tấm banner (biển hiệu) với những dòng chữ mời gọi chân thành: “Các bạn học sinh, sinh viên ở những vùng quê bị lũ lụt, đang gặp khó khăn, liên hệ với chị Thúy nhận suất cơm miễn phí nha. Đừng ngại!”. Kèm theo đó là dòng chữ động viên: “Hãy cố gắng và bước tiếp nhé!”.

"Cô chờ cơm con với nhé!"

Bà Thúy cho biết, bà thuê mặt bằng ở đây được khoảng 10 năm để bán đồ ăn. Mỗi ngày, bà bán khoảng 100 suất bún thịt nướng và cơm tấm.

Ba ngày nay, quán phục vụ cơm miễn phí cho học sinh, sinh viên ở những vùng quê bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Do quán ở nơi vắng, nên chưa được lan tỏa. Mỗi ngày, chỉ tầm 20 sinh viên đến nhận cơm.

Những lời chia sẻ, động viên được in trên tấm biển (Ảnh: Lê Trai).

Mỗi khi có sinh viên đến ăn cơm, bà luôn động viên, nhắc các em chia sẻ cho những bạn khác. “Quán tôi ở hẻm hóc nên chủ yếu phục vụ các em sinh viên ở trọ khu vực này. Tôi mong những em khác sẽ biết thông tin và đến quán ăn nhiều hơn”, bà Thúy nhắn nhủ.

Theo bà Thúy, thường ngày quán chỉ phục vụ đến tầm 11h là đóng cửa. Tuy nhiên, do các em sinh viên đi học về muộn nên hoạt động của quán được kéo dài qua giờ trưa.

“Sáng nay, các em trước khi đi học có dặn dò ‘trưa con học về muộn, cô chờ con với nhé’. Lời nhắn của các em khiến tôi vui và cảm thấy thương vô cùng”, bà Thúy chia sẻ.

Chủ quán cho biết bà sinh ra và lớn lên ở xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Quê bà cũng chịu tổn thất nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Nhà bị ngập sâu, máy móc hư hại, nhưng may mắn khu vực bà ở không có tổn thất về người.

Quán cơm nhỏ nhưng đầy tình yêu thương (Ảnh: Lê Trai).

Từng chứng kiến những trận lũ lụt lớn, chủ quán cơm thấu được nỗi đau của bà con miền Trung khi mất nhà, mất tài sản và cả người thân. Bà Thúy muốn góp một phần công sức để hỗ trợ, giúp đỡ những người khó khăn vượt qua nghịch cảnh.

“Thật sự, chủ nhân ý tưởng phục vụ cơm miễn phí này là một người khác. Khi thấy lũ lụt hoành hành ở miền Trung, người ấy đã đến tìm tôi, gợi mở câu chuyện ủng hộ tài chính để tôi phục vụ những suất cơm miễn phí cho sinh viên”, bà Thúy chia sẻ.

Biết được tấm lòng của bà Thúy và nhà hảo tâm, những người dân gần đó cũng đóng góp thêm. Những tấm lòng này đều được bà Thúy cảm ơn, ghi nhận vào sổ. Nhiều sinh viên quê miền Trung khi biết quán phục vụ cơm miễn phí đã từ chối nhận để nhường suất ăn đó cho những người khó khăn hơn.

"Đừng ngại"

Theo chỉ dẫn của bà Thúy, phóng viên Dân trí tìm đến gặp nhà hảo tâm, chủ nhân của ý tưởng trên. Tiếp chúng tôi, một người phụ nữ cho biết đây chỉ là hành động nhỏ trong muôn vàn tấm lòng lớn lao ngoài xã hội. Do đó, chị đề nghị được ghi tắt tên là D..

Dù được miễn phí, nhưng nhiều bạn sinh viên nhường suất cơm cho những bạn khó khăn hơn (Ảnh: Lê Trai).

Theo chị D., sau khi biết thông tin miền Trung mưa lớn, chị dự đoán sẽ xảy ra lũ lụt. Chị suy nghĩ đến việc hỗ trợ cơm miễn phí cho những người có quê bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu phục vụ cho tất cả người dân thì khả năng của chị không kham nổi. Do đó, chị chú trọng vào các em học sinh, sinh viên có quê ở vùng bị ảnh hưởng.

“Tôi nghĩ đến cảnh các em hay tin nhà mình ở quê bị lũ lụt thì chắc chắn sẽ chắt bóp, tiết kiệm, không dám ăn uống. Nếu các em đi học mà bụng đói thì rất tội nghiệp, nên tôi ưu tiên cho các em học sinh, sinh viên”, chị D. nói.

Suy nghĩ đi liền với hành động, ngày 20/11, chị D. đã liên hệ với chủ quán cơm để trao đổi, rồi tự thiết kế banner, đem đi in và treo trước nhà. Sợ những bạn sinh viên thẹn thùng, không dám đến nhận cơm, chị đã viết thêm 2 chữ “Đừng ngại”. Chị D. mong muốn các em thoải mái đến nhận cơm, bởi chị nhấn mạnh: “Các em không xin, đây là tình cảm của những người dân hướng về miền Trung”.

Chủ quán cơm thương cảm với những người mất nhà, mất tài sản và người thân sau lũ (Ảnh: Lê trai).

Chị D. cho biết chị chưa tính đến thời điểm ngưng hỗ trợ. Nhà hảo tâm nguyện ý làm đến khi nào hết khả năng mới dừng, ủng hộ được càng nhiều càng tốt. Chị cũng khuyên các bạn không chỉ ăn một bữa mà hãy đến dùng hàng ngày.

“Tôi thấy rất vui vì có nhiều sinh viên đến ăn cơm. Ngoài ra, nhiều khách khi đến ăn cơm đã tiếp sức thêm cho chương trình. Còn được nhiều người ủng hộ, chúng tôi sẽ ‘treo bảng’ được lâu hơn nữa”, chị D. hứng khởi.