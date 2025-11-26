Nhóm thợ từ TPHCM ra vùng lũ sửa ti vi, tủ lạnh cho bà con Phú Yên

Những ngày qua, người dân ở TPHCM đồng loạt hướng về miền Trung, nơi đang oằn mình gánh chịu những tổn thất nặng nề do mưa lũ gây ra. Từ TPHCM, từng chuyến xe, từng thùng hàng cứu trợ nối tiếp nhau lên đường, như những nhịp cầu nghĩa tình gửi trọn tấm lòng của người dân thành phố đến với đồng bào đang gặp hoạn nạn.

Hàng trăm tấn nhu yếu phẩm cùng hiện kim đã được TPHCM chuyển đến hỗ trợ đồng bào miền Trung. Nhà nhà, người người, đủ mọi tầng lớp cùng tham gia cứu trợ bằng nhiều cách; người góp hiện vật, người góp công sức, phương tiện...

Nhóm thợ làm nghề điện lạnh từ TPHCM lên đường sửa chữa miễn phí những thiết bị gia dụng đã hư hỏng cho đồng bào miền Trung (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hòa vào dòng chảy của tình nhân ái đó, 18h ngày 25/11, bốn chiếc ô tô nối đuôi nhau rời quận 12 (cũ), hướng về Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Trên xe là gần 20 người đàn ông làm nghề điện lạnh. Họ chọn cách góp sức bằng chính nghề của mình, lên đường sửa chữa miễn phí những thiết bị gia dụng đã hư hỏng, với mong muốn giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Chung tay cứu đồ điện sau lũ

Anh Hoàng Thượng Giáp, Phó Chủ tịch Hội Điện lạnh TPHCM, cho biết, qua mạng xã hội, anh thấy nhà dân ở Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa bị ngập sâu. Các đồ dùng như ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước… hư hỏng nặng sau đợt lũ lịch sử.

Anh Giáp đã trao đổi cùng anh Trần Quốc Huy, Chủ tịch Hội Điện lạnh TPHCM, để lên ý tưởng, kêu gọi đồng nghiệp đi miền Trung, sửa chữa đồ đạc giúp người dân. Ý tưởng đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ cộng đồng.

“Các anh em ở Đồng Tháp, Bình Dương (cũ), nhiều nơi khác cũng đến tham gia. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi sẽ là Phú Yên (cũ), sau đó là Bình Định (cũ), và Khánh Hòa”, anh Giáp nói.

Anh Phạm Đình Tường xách đồ nghề đến điểm tập trung (Ảnh: Xuân Đoàn).

Anh Giáp cho biết, chuyến đi có hơn 20 người. Để đạt hiệu quả, ngày 24/11, một nhóm đã đi tiền trạm nắm tình hình, chọn địa điểm, liên hệ người dân và chính quyền địa phương sở tại. Tại TPHCM, đoàn cũng nhờ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cấp giấy đi đường.

Những đồ đạc, thiết bị bị ngập nước sẽ được vệ sinh, sấy khô, bảo trì và kiểm tra lại. Vật dụng hư sẽ được thay mới.

“Đồ đạc bị ngập nước sửa rất cực. Chúng tôi mang theo nhiều túi dụng cụ như máy khoan, máy sấy, lõi lọc nước, các thiết bị sửa bo mạch. Ngoài ra, các nhà hảo tâm cũng tài trợ nhiều linh kiện như sò nóng, sò lạnh, quạt… để thay mới cho thiết bị không còn khả năng sửa chữa. Chúng tôi đã thuê xe tải chở linh kiện đi trước vào hôm qua”, anh Giáp kể.

Cùng với đó, đoàn từ thiện cũng mang theo thuốc men, lương thực cho chuyến đi từ 7 đến 10 ngày.

“Nếu chuyến đi thành công, có hiệu quả thì sẽ có thêm đoàn thứ 2, đoàn thứ 3 từ TPHCM ra hỗ trợ bà con”, anh Giáp nói thêm.

Vợ ủng hộ, chồng lên đường

Anh Ngô Hoàng Phước (34 tuổi), chủ cửa hàng điện lạnh tại xã Nhà Bè, biết thông tin về đoàn hỗ trợ qua mạng xã hội nên đăng ký tham gia. Dù đã có 2 con nhỏ, vợ mang thai sắp sinh, gia đình vẫn ủng hộ anh lên đường chung tay giúp bà con khắc phục hậu quả mưa lũ.

Anh Trần Hải Đăng gác lại công việc từ Đồng Tháp lên TPHCM để tham gia đoàn thiện nguyện (Ảnh: Xuân Đoàn)

“Mình xem trên mạng xã hội, thấy bà con khổ quá. Lũ đi qua, nhà sập, đồ đạc ngập nước nằm lăn lóc. Nghề sửa chữa điện lạnh của mình lại phù hợp với nhu cầu người dân lúc này, nên mình ra hỗ trợ”, anh Phước chia sẻ.

Tương tự, anh Trần Hải Đăng (38 tuổi), chủ công ty điện lạnh ở xã Vĩnh Lộc, đã gác lại công việc tại Cái Bè (Đồng Tháp) và lên TPHCM đăng ký tham gia đoàn hỗ trợ người dân ở tâm lũ miền Trung.

“Tối qua, tôi tức tốc chạy xe lên TPHCM để chuẩn bị cho chuyến đi. Vợ tôi cũng ủng hộ và mua chăn, gối cho tôi mang theo. Công ty của tôi đang làm một số công trình ở Cái Bè, Tân Uyên, sân bay Long Thành. Tôi đã bàn giao công việc và sẽ trao đổi với đồng nghiệp qua điện thoại. Giúp người dân lúc này là quan trọng nhất”, anh Đăng nói.

Anh Phạm Đình Tường (30 tuổi) từ Ninh Bình vào TPHCM thuê phòng trọ ở và mưu sinh bằng nghề sửa chữa điện lạnh. Anh Tường cũng gác lại việc kiếm tiền, đăng ký tham gia.

"Tôi muốn góp chút công sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ người dân vượt qua lúc khó khăn này. Mình làm cả năm, đâu phải một ngày một bữa, nên cứ ngưng công việc rồi tính sau. Cái tâm mình vui là được rồi", anh Tường chia sẻ.