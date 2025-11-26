Công an TPHCM tranh thủ từng phút để hỗ trợ người dân ở tâm lũ miền Trung

Ba ngày có mặt tại tâm lũ của tỉnh Đắk Lắk, các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TPHCM, chứng kiến cảnh tượng tan hoang đến nhói lòng. Nhiều người dân trắng tay, tài sản tích góp cả đời chỉ trong phút chốc bị cuốn sạch.

Các cán bộ, chiến sỹ san sẻ những mất mát, khó khăn với bà con. Họ tranh thủ từng phút để hỗ trợ được nhiều người dân, đưa người gặp nạn tới nơi an toàn nhanh nhất có thể, đặc biệt là người già, người bệnh, trẻ nhỏ, phụ nữ.

Ăn vội, ngủ tại chỗ để giúp dân

Ngay khi có mặt tại tỉnh Đắk Lắk, các cán bộ, chiến sỹ đã tranh thủ từng phút để thực hiện nhiệm vụ. Họ vừa cấp phát gần trăm tấn nhu yếu phẩm cho bà con, vừa chạy đua với thời gian đưa người gặp nạn ra khỏi khu vực bị cô lập do nước ngập sâu.

Dù ở nơi nước mênh mông, không có điện, khó xác định vị trí người mắc kẹt, các chiến sỹ đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng địa phương để tìm kiếm nạn nhân hiệu quả, trong thời gian ngắn nhất.

“Ở đây còn mưa lớn, lũ quét vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt ban đêm, địa hình hiểm trở, nhiều vật dụng bị gãy đổ, chìm sâu bên dưới khiến việc di chuyển khó khăn, có thể gây thương tích cho lực lượng. Nhưng không vì thế mà chúng tôi chậm trễ. An toàn của người dân là trên hết”, một cán bộ trong đoàn chia sẻ.

Ngoài ra, các tổ công tác còn tiếp tục dọn dẹp trường học, trụ sở chính quyền, hỗ trợ người dân dọn bùn đất. Các chiến sỹ ăn vội, tranh thủ những phút ít ỏi để nghỉ ngơi tại chỗ, có thêm sức khỏe giúp bà con ổn định cuộc sống.

Đi đến đâu, lực lượng Công an TPHCM cũng nhận được tình cảm chân thành của người dân. Có người bật khóc khi được tặng gạo, có người run run nắm tay chiến sỹ nói lời cảm ơn. Có nơi, người dân nhóm bếp nấu nước nóng cho lực lượng công an uống giữ ấm.

“Tình cảm đó khiến chúng tôi cảm thấy như đang sống trong vòng tay người thân”, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chia sẻ.

Miệt mài tiếp nhận hàng hóa

Tại hậu phương, Công an TPHCM vẫn miệt mài tiếp nhận, phân loại và vận chuyển lương thực, quần áo, nước uống, thuốc men để kịp thời đưa đến vùng lũ. Từng chuyến xe nối đuôi nhau, chở theo hàng chục tấn hàng hóa, như những nhịp cầu nghĩa tình tiếp thêm hy vọng cho đồng bào miền Trung.

Trong những ngày đầu, Công an TPHCM vận chuyển 40 tấn hàng giao cho Công an tỉnh Đắk Lắk, 15 tấn hàng được giao cho Công an xã Tuy Hòa. Các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực phối hợp với nhiều đơn vị để vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, tiếp nước sạch cho bệnh viện.

Những chuyến xe nghĩa tình chở hàng cứu trợ bà con miền Trung (Ảnh: Tùng Nguyễn).

“Chúng tôi mong những phần quà khi đến tay người dân phần nào giúp họ vượt qua khó khăn”, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chia sẻ.

Một ngày sau, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM, tổ chức vận chuyển hơn 10 tấn hàng cứu trợ tới tỉnh Đắk Lắk. Công an TPHCM cũng nhanh chóng điều phối lương thực, thực phẩm tới nhân dân ở vùng bị ngập lụt.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chung tay hướng về đồng bào miền Trung thân yêu.

“Nhà tôi ngập không còn một thứ gì. Mấy ngày nay, nhà không còn hạt gạo, nước cũng không có nên giờ tôi chỉ cần gạo, đồ đạc, mền cho 2 đứa nhỏ nằm”, một phụ nữ bật khóc khi nhận được quà từ Công an TPHCM.