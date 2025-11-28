TPHCM se lạnh 19 độ C sáng nay, người dân cần giữ ấm

Sáng 28/11, nhiệt độ một số khu vực ở TPHCM được ghi nhận ở mức dưới 19 độ C. Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, cho biết, tình trạng nền nhiệt độ thấp đã được ghi nhận tại trạm Tân Sơn Nhất vào tối 27/11 với mức 19 độ C.

Nền nhiệt 19-20 độ C sẽ duy trì tại TPHCM đến hết hôm nay do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía Bắc lan xuống Nam Bộ. Từ ngày 29/11 đến 1/12, khối không khí lạnh này sẽ suy yếu. Nhiệt độ TPHCM được dự báo tăng nhẹ, duy trì trên 20 độ C vào sáng và đêm.

TPHCM se lạnh với nền nhiệt 19 độ C lúc 6h sáng 28/11 (Ảnh: Thiên Di).

Sang ngày 2/12, một đợt không khí lạnh mới sẽ tăng cường. Từ ngày 3/12 đến ngày 6/12, khối không khí lạnh này lan đến Nam Bộ, có khả năng khiến TPHCM tiếp tục giảm nhiệt, xuống dưới 19 độ C vào sáng sớm.

Theo bà Lan, đây vẫn chưa phải là thời điểm lạnh nhất trong năm nay tại TPHCM. Giai đoạn từ Giáng sinh đến sau Tết Dương lịch, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu.

Chuyên gia phân tích, khu vực cảm nhận lạnh rõ nhất tại TPHCM là xã Củ Chi do nằm gần rìa Tây Ninh và giáp Đông Nam Bộ, nơi vốn lạnh hơn thành phố khoảng 1-2 độ C.

Ngược lại, khu vực xã Nhà Bè và Cần Giờ thường ấm hơn do ảnh hưởng của biển. Trong khi đó, tại Tây Nam Bộ, đa số khu vực sẽ duy trì nhiệt độ trên 20 độ C, ngoại trừ một số nơi như Châu Đốc (tỉnh An Giang) hoặc Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) có thể xuống dưới ngưỡng này.

Biểu đồ nền nhiệt tại TPHCM những ngày tới (Ảnh: NCHMF).

“Khác với những năm trước, không khí lạnh năm nay xuất hiện sớm và có cường độ mạnh bất thường. Thay vì đến tháng 12 mới xuất hiện theo quy luật, ngay trong tháng 11, nhiều đợt lạnh đã tăng cường, gây mưa lũ kéo dài ở miền Trung”, bà Lan nhận định.

Từ nay đến sau Tết, không khí lạnh được dự báo xuất hiện liên tục. Khi trời lạnh và khô, chất lượng không khí ở TPHCM dễ xấu đi do bụi mịn, khí thải và hoạt động xây dựng. Thời tiết quang mây cũng làm tia cực tím mạnh hơn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Chuyên gia khuyến cáo người dân giữ ấm cơ thể, nhất là trẻ em và người lớn tuổi; đeo khẩu trang để hạn chế tác động của bụi mịn và tia UV; tránh ra ngoài vào sáng sớm khi gió lạnh; đồng thời chú ý theo dõi sức khỏe hô hấp và tim mạch trong những ngày nhiệt độ giảm sâu.