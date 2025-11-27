Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM kể về những ngày tổng lực hỗ trợ miền Trung

Sáng 27/11, Tại hội nghị lần thứ II của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2024-2029, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã kể lại câu chuyện TPHCM cứu trợ đồng bào miền Trung.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tri ân sâu sắc các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, hội đoàn, lực lượng vũ trang và từng cá nhân trên địa bàn TPHCM đã kịp thời chung tay đóng góp. Sự chung sức ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm cộng đồng, mà còn phản ánh truyền thống nghĩa tình vốn đã trở thành bản sắc của thành phố.

TPHCM tổng lực cứu trợ

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, trong vòng một năm qua, đất nước đã phải hứng chịu nhiều cơn bão liên tiếp, để lại những tổn thất nặng nề về người và tài sản ở nhiều tỉnh, thành. Trước tình hình đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã chủ động, kịp thời kích hoạt các phương án hỗ trợ khẩn cấp, nhanh chóng tiếp nhận nguồn lực từ nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc (áo xanh) phát cơm từ thiện cho đồng bào vùng lũ (Ảnh: CTV).

Trong số các đoàn công tác lên đường cứu trợ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trực tiếp đến 11 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ; các phó chủ tịch cũng tỏa đi 6 tỉnh khác để kịp thời chia sẻ, ủng hộ và động viên chính quyền cùng người dân địa phương. Những chuyến đi không chỉ mang theo hàng hóa và nguồn lực hỗ trợ, mà còn mang theo tình cảm sâu nặng của TPHCM đối với đồng bào cả nước.

“Tại tỉnh Thái Nguyên, một quả đồi cao cách mặt đường hơn 10m nhưng vẫn bị ngập nước. Trên quả đồi ấy có một ngôi trường. Trước tình thế cấp bách, đoàn công tác của TPHCM đã quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng bờ kè để bảo vệ sự an toàn của học sinh và giáo viên", ông Nguyễn Phước Lộc kể.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, các địa phương phải cứu trợ bằng tinh thần nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất với điều kiện cao nhất. Trên tinh thần đó, TPHCM đã gửi ủng hộ các tỉnh từ 10 đến 50 tỷ đồng, có địa phương được hỗ trợ 100 tỷ đồng.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động phong trào kêu gọi người dân trên địa bàn chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Sáng 22/11, đoàn công tác của TPHCM lên đường đi hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM ủng hộ đồng bào vùng lũ (Ảnh: CTV).

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết, ở những địa phương bị ngập sâu, chia cắt, TPHCM đã liên hệ các công ty vận hành drone hỗ trợ thả hàng cứu trợ kịp thời cho người dân. Đồng thời, TPHCM tổ chức 4 bếp ăn, cung cấp 24.000 suất ăn cho người dân Khánh Hòa, hỗ trợ 10.000 áo phao.

“Thành phố đã huy động 11 máy xúc lật và 6 xe ép rác loại công suất lớn cùng 300 nhân lực hỗ trợ Khánh Hòa trong việc thu gom rác, nhất là khu vực bờ biển Nha Trang. Sau đó, 100 tình nguyện viên của Đoàn Thanh niên và 100 Thanh niên xung phong được tăng cường giúp tỉnh Khánh Hòa thực hiện các công việc cấp bách, khẩn thiết”, ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tại tỉnh Khánh Hòa, thành phố đã tổ chức 4 đợt hỗ trợ. Trong đó, đợt đầu tiên là cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng người dân tại vùng lũ.

Đợt thứ hai với mục tiêu không để người dân đói rét, đợt thứ 3 nhằm hỗ trợ người dân tái thiết, khôi phục, ổn định cuộc sống.

“Cúp điện, các trạm phát sóng hư hỏng, thông tin liên lạc bị cắt đứt. Người dân bị cô lập trong vùng lũ 4 ngày. Chúng tôi đã hỗ trợ khắc phục 550 trạm phát sóng để người dân liên lạc, báo tin, ổn định tinh thần, thể trạng”, ông Nguyễn Phước Lộc cho hay.

Cùng với đó, TPHCM hỗ trợ Khánh Hòa sửa chữa các trường học, trạm y tế, không để các em nghỉ học giữa chừng.

Nhiều nhu yếu phẩm, hàng hóa được người dân mang đến MTTQ Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Trung (Ảnh: N.T.).

Đợt thứ tư, TPHCM sẽ hỗ trợ cây trồng, con giống, vật nuôi để người dân vùng lũ sớm trở lại lao động, có kế sinh nhai và đón Tết Nguyên đán.

“Thành phố chuyển 500 tấn hàng hóa cứu trợ Khánh Hòa, 500 tấn cứu trợ Phú Yên cũ. Tại Phú Yên cũ, TPHCM phối hợp cùng TP Hải Phòng thực hiện công tác cứu trợ và chúng ta triển khai kế hoạch, nhân lực giống như đã thực hiện tại Khánh Hòa”, ông Nguyễn Phước Lộc kể.

Sự hưởng ứng của toàn xã hội

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, điều đáng quý nhất, cũng là điều khiến ông xúc động sâu sắc trong suốt quá trình triển khai công tác cứu trợ chính là sự hưởng ứng mạnh mẽ, gần như lập tức của các tầng lớp nhân dân thành phố ngay sau khi địa phương phát động phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung.

Đoàn cứu trợ lên đường đi miền Trung sửa ti vi, tủ lạnh bị ngập nước (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, với từng người đó là việc làm rất nhỏ, nhưng lại mang đến lợi ích lớn về tình nhân ái của người dân.

“Có những em bé đập ống heo, có người mưu sinh khó khăn nhưng vẫn tiết kiệm và đến MTTQ ủng hộ, đội ngũ văn nghệ sĩ tổ chức chương trình và sử dụng toàn bộ doanh thu để đóng góp, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, đội ngũ tri thức chung tay thể hiện tình đồng bào. Do đó, trên bảng trao hỗ trợ, chúng tôi ghi rõ là Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM”, ông Nguyễn Phước Lộc chia sẻ

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Phước Lộc gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, các tầng lớp nhân dân đã quan tâm chia sẻ, góp sức cùng TPHCM cứu trợ đồng bào khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ.

Đặc biệt, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh sự đóng góp của các lực lượng vũ trang TPHCM. Họ vừa giúp các tỉnh bạn cứu trợ, khắc phục bão lũ, vừa triển khai lực lượng phòng chống, khắc phục tình trạng ngập úng, triều cường trên địa bàn.

Công an TPHCM hỗ trợ đồng bào vùng lũ (Ảnh: Tùng Nguyễn).

Ngoài ra, khi TPHCM mở 2 điểm tiếp nhận, các lực lượng vũ trang, Thanh niên xung phong, tình nguyện viên đã phối hợp nhịp nhàng, tổ chức phân loại, đóng gói và nhanh chóng chuyển hàng đi cứu trợ.

Theo ông Lộc, khi hàng hóa được chuyển đến tỉnh bạn, lực lượng vũ trang của TPHCM cũng trực tiếp phân phối, chuyển đến các xã vùng sâu, vùng xa, những nơi bị cô lập, khó tiếp cận.