Lắp biển báo đường Vành đai 3 qua Tây Ninh trước tháng thông xe làn cao tốc

Những ngày cuối tháng 11, tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Tây Ninh đang trở thành một đại công trường sôi động. Hàng chục công nhân cùng máy móc hiện đại đang ngày đêm hối hả thi công các hạng mục cuối cùng như thảm nhựa mặt đường, lu nền, đổ bê tông lan can cầu, nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án.

Tại nút giao Mỹ Yên, điểm cuối của Vành đai 3 kết nối với cao tốc TPHCM - Trung Lương và cao tốc Bến Lức - Long Thành, công tác thảm nhựa mặt đường đang được gấp rút triển khai. Đây là một trong những hạng mục then chốt để hoàn thiện toàn bộ tuyến đường.

Để đảm bảo chất lượng mặt đường, công nhân thực hiện phun nước, lu nền đạt độ chặt theo thiết kế, sau đó thổi sạch bụi và tưới lớp nhựa thấm bám trước khi tiến hành thảm nhựa.

Cầu Tân Bửu, bắc qua nút giao Đường tỉnh 830C, đã hoàn thành thảm nhựa và lan can, sẵn sàng cho việc thông xe.

Tại các cầu nhỏ trên tuyến, công nhân đang hoàn thiện những mét lan can bê tông cuối cùng, chuẩn bị cho việc thông xe làn cao tốc vào tháng 12 tới.

Các nút giao trên tuyến Vành đai 3 qua Tây Ninh đã được lắp đặt trụ thép, khung giá lâm môn, cùng các biển báo chỉ đường và giới hạn tốc độ, sẵn sàng cho việc vận hành.

Trong khi đó, đoạn Vành đai 3 giáp ranh giữa Tây Ninh và TPHCM đang tập trung thi công cầu vượt qua kênh, với một số trụ móng cầu đang trong giai đoạn lắp đặt cốt thép và cốp pha để chuẩn bị đổ bê tông.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An, Vành đai 3 qua Tây Ninh bao gồm hai dự án thành phần 7 và 8. Dự án thành phần 7 (xây dựng tuyến đường) dài 6,84km, tổng mức đầu tư 3.040 tỷ đồng, đã đạt 87% giá trị xây dựng hợp đồng. Dự án thành phần 8 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) có tổng mức đầu tư 1.168 tỷ đồng.

Dự kiến, một phần đường cao tốc Vành đai 3 qua Tây Ninh sẽ được thông xe tạm vào ngày 19/12, trước khi chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 3/2026.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến Vành đai 3 đoạn qua Tây Ninh được kỳ vọng sẽ kết nối thông suốt với TPHCM và các tỉnh lân cận, mở ra không gian phát triển mới, giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu, đồng thời tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội cho toàn vùng.

Đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Tây Ninh (Đồ họa: An Huy)