Hai chị em U80 oằn mình bảo vệ tài sản trước bão Bualoi
(Dân trí) - Không chỉ cánh đàn ông, nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh cũng hối hả tham gia neo buộc tàu thuyền tránh thiệt hại khi bão Bualoi đổ bộ.
Chiều 27/9, ngư dân hối hả giằng néo tàu, thuyền tại âu thuyền Cửa Sót (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) trước khi cơn bão Bualoi (bão số 10) đổ bộ.
Tại âu thuyền, không chỉ cánh đàn ông, nhiều phụ nữ cũng tham gia neo đậu, giằng néo "cần câu cơm" của gia đình.
Trong số đó có bà Nguyễn Thị Thọ (75 tuổi), tóc bạc phơ và em gái ruột là bà Nguyễn Thị Hậu (70 tuổi), cùng trú tại thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà đang giằng néo tàu thuyền của gia đình.
Người thân cho biết chồng bà Thọ đã mất. Bà sống cùng con trai duy nhất và người em gái.
Hàng ngày, cả ba người bám biển mưu sinh qua những chuyến đánh bắt. Hôm nay, họ lại tất bật ứng phó bão để bảo vệ tài sản.
Nhiều ngư dân cho biết họ nắm được thông tin đây là cơn bão mạnh, phức tạp và khó lường. Vì thế, khi được lực lượng chức năng kêu gọi, ngư dân đã chủ động về đất liền tránh trú.
Từ 7h ngày 27/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh), đã thực hiện lệnh cấm biển để ứng phó bão.
Toàn bộ 3.982 phương tiện với gần 11.000 lao động trên biển của Hà Tĩnh đã vào khu neo đậu, cảng cá an toàn.
Theo ghi nhận, do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều địa phương của Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực ven biển xuất hiện sóng lớn, nước vẩn đục.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 13h ngày 27/9, bão số 10 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 30-35km/h.
Đến 13h ngày 28/9, bão trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách Quảng Trị khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16.
Trong 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km/h và có khả năng mạnh lên.
Lúc 1h ngày 29/9, bão Bualoi trên đất liền khu vực Nghệ An - Quảng Trị với cường độ cấp 10-11, giật cấp 14.
Sau đó bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp.
Cơ quan khí tượng cảnh báo đây là cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Do ảnh hưởng của bão Bualoi khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.
Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.
Từ gần sáng 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội
Dự báo từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14.
Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Từ đêm 27 đến ngày 30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.
Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.