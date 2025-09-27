Hai chị em U80 oằn mình bảo vệ tài sản trước bão Bualoi

Chiều 27/9, ngư dân hối hả giằng néo tàu, thuyền tại âu thuyền Cửa Sót (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) trước khi cơn bão Bualoi (bão số 10) đổ bộ.

Tại âu thuyền, không chỉ cánh đàn ông, nhiều phụ nữ cũng tham gia neo đậu, giằng néo "cần câu cơm" của gia đình.

Trong số đó có bà Nguyễn Thị Thọ (75 tuổi), tóc bạc phơ và em gái ruột là bà Nguyễn Thị Hậu (70 tuổi), cùng trú tại thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà đang giằng néo tàu thuyền của gia đình.

Người thân cho biết chồng bà Thọ đã mất. Bà sống cùng con trai duy nhất và người em gái.

Hàng ngày, cả ba người bám biển mưu sinh qua những chuyến đánh bắt. Hôm nay, họ lại tất bật ứng phó bão để bảo vệ tài sản.

Nhiều ngư dân cho biết họ nắm được thông tin đây là cơn bão mạnh, phức tạp và khó lường. Vì thế, khi được lực lượng chức năng kêu gọi, ngư dân đã chủ động về đất liền tránh trú.

Từ 7h ngày 27/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh), đã thực hiện lệnh cấm biển để ứng phó bão.

Toàn bộ 3.982 phương tiện với gần 11.000 lao động trên biển của Hà Tĩnh đã vào khu neo đậu, cảng cá an toàn.

Theo ghi nhận, do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều địa phương của Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực ven biển xuất hiện sóng lớn, nước vẩn đục.