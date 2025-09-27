Bão Bualoi đi dọc ven biển miền Trung trước khi đổ bộ Nghệ An - Quảng Trị

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 7h ngày 27/9, bão Bualoi (bão số 10) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35km/h.

Dự báo khoảng sáng 28/9 bão sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung và đến đêm cùng ngày đi vào đất liền khu vực Nghệ An - Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ).

Do hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh/thành phố ven biển phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế.

Cơ quan khí tượng đánh giá đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo gió mạnh trên đất liền có khả năng tương đương hoặc lớn hơn cơn bão số 5 (Kajiki) đổ bộ vào Hà Tĩnh (bão số 5 gây gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12 ở khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khi bão Bualoi di chuyển vào Biển Đông các trung tâm dự báo bão quốc tế đều nhận định bão sẽ đi dọc ven biển miền Trung rồi đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, thời gian đổ bộ khoảng đêm 28/9.

Cụ thể dự báo của trung tâm khí tượng Nhật Bản và khí tượng Trung Quốc nhận định đêm 28/9, bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Nghệ An - Bắc Quảng Trị, cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo của khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) nhận định đêm 28/9, bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo của hải quân Mỹ nhận định đêm 28/9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Trị, cường độ cấp 13 (tương đương cấp 15 của Việt Nam).

Do ảnh hưởng của bão Bualoi khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ gần sáng 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội

Đối với khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu), dự báo từ gần sáng 28/9, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Dự báo từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14.

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 27 đến ngày 30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.