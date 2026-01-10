iPhone Air 2 sẽ có cải tiến quan trọng

Nhiều báo cáo gần đây đều chỉ ra rằng iPhone Air không đạt được thành công như kỳ vọng. Có nhiều yếu tố khiến sản phẩm này không nhận được sự quan tâm của người dùng, như chỉ hỗ trợ một camera và thời lượng pin yếu kém. Theo 9to5mac, phiên bản iPhone Air 2 sẽ khắc phục những vấn đề trên.

Chiếc iPhone siêu mỏng thế hệ đầu tiên không nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng (Ảnh: 9to5mac).

Apple được cho là đang nghiên cứu công nghệ màn hình CoE, cho phép hãng có thể chế tạo ra tấm nền màn hình mỏng hơn và sáng hơn. Dự kiến, iPhone Fold sẽ là thiết bị đầu tiên của hãng tích hợp công nghệ màn hình mới. Tiếp đến, công ty sẽ trang bị màn hình CoE lên iPhone Air 2.

Việc chế tạo ra một màn hình mỏng hơn sẽ giúp hãng có thể tối ưu linh kiện và tiết kiệm thêm không gian bên trong. Từ đó, phần không gian này có thể được sử dụng để gia tăng dung lượng pin.

Không chỉ vậy, công nghệ mới còn giúp màn hình hiển thị sáng hơn, trong khi không làm tiêu hao thêm thời lượng sử dụng pin. Nhờ đó, thiết bị sẽ sử dụng ít năng lượng hơn.

Trong khi đó, một báo cáo từ The Elec tiết lộ Apple sẽ bổ sung một ống kính góc siêu rộng lên iPhone Air 2. Động thái này nhằm gia tăng trải nghiệm chụp hình và khắc phục những hạn chế của phiên bản tiền nhiệm.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Weibo, tài khoản Fixed Focus Digital tiết lộ Apple vẫn sẽ ra mắt iPhone Air 2 vào tháng 9.

Báo cáo từ SellCell chỉ ra rằng iPhone Air là dòng sản phẩm mất giá nhanh nhất của Apple trong vài năm qua. Mức độ khấu hao trung bình của dòng sản phẩm này lên tới 44,3%, cao nhất kể từ iPhone 14 Plus và iPhone 13 Mini.