Hé lộ tình trạng của Tổng thống Venezuela bị giam giữ tại Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị áp giải đến Mỹ (Ảnh: NYT).

“Tôi muốn nhấn mạnh và bày tỏ lòng biết ơn đối với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani. Trong những giờ khắc đen tối nhất khi Venezuela bị tấn công, chính cá nhân ông, chính phủ của ông và Thủ tướng của ông đã giúp đỡ để có được bằng chứng đầu tiên rằng Tổng thống và Đệ nhất phu nhân vẫn còn sống. Tôi muốn cảm ơn ông thay mặt cho chính phủ và nhân dân Venezuela”, bà Rodriguez nói.

Bà cũng bày tỏ sự cảm kích đối với Quốc vương Qatar vì những nỗ lực thiết lập một kênh liên lạc giữa chính phủ Mỹ và Venezuela.

“Tôi biết rằng ông ấy đang hỗ trợ xây dựng một chương trình làm việc sẽ mang lại lợi ích cho cả 2 bên trong khuôn khổ tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như tôn trọng chủ quyền và độc lập của chúng tôi”, bà Rodriguez nói thêm.

Ngày 3/1, Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Venezuela, bắt giữ Tổng thống Maduro và phu nhân Cilia Flores tại nơi ở bên trong một khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt ở ngoại ô Caracas.

Sau đó, vợ chồng Tổng thống Maduro được đưa lên một tàu chiến Mỹ ở vùng Caribbe rồi chuyển tiếp tới căn cứ hải quân Mỹ tại vịnh Guantanamo.

Đến cuối buổi chiều, họ bay từ Guantanamo đến Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở Newburgh, bang New York, và tiếp tục di chuyển bằng trực thăng tới khu West Side của Manhattan.

Ông Maduro và bà Flores được di chuyển theo lộ trình bay tiêu chuẩn đã được Cục Hàng không Liên bang (FAA) phê duyệt.

Sau phiên tòa hôm 5/1, hiện tại, ông Maduro và bà Flores bị giam tại MDC, một nhà tù liên bang tai tiếng ở Brooklyn với lịch sử lâu dài giam giữ các bị cáo cấp cao.

Trước đó, luật sư của bà Flores nói với thẩm phán rằng bà Flores đã “bị thương tích nghiêm trọng” trong quá trình bị bắt. Các bản phác họa trong phòng xử án cho thấy bà Flores có băng quấn trên đầu.

Đệ nhất phu nhân Venezuela cũng có thể đã bị gãy xương sườn hoặc bị bầm dập nặng ở vùng xương sườn. Luật sư của bà đã đề nghị chụp X-quang và tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện để bảo đảm tình trạng sức khỏe của bà trong thời gian tới.

Theo các phóng viên có mặt tại tòa, trong suốt phiên điều trần, bà Flores có lúc lảo đảo và cúi gục đầu xuống, còn ông Maduro gặp khó khăn khi ngồi xuống và đứng dậy ở một số thời điểm. Ông dường như đang được giám sát y tế liên tục.

Những người theo dõi tiến trình ông Maduro bị bắt giữ đến Mỹ cũng dễ nhận thấy sự thay đổi trang phục của ông trong mỗi lần xuất hiện. Sự thay đổi này phản ánh một hành trình nguy hiểm xuyên qua các vùng khí hậu khắc nghiệt và những biện pháp y tế phòng ngừa mà giới chức Mỹ buộc phải áp dụng.

Cụ thể, ông Maduro bị bắt ở Caracas trong trang phục đồ ngủ, khi nhiệt độ vào khoảng 26°C. Trong khi đó, khi máy bay hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart, nhiệt độ đã giảm mạnh xuống -6°C. Với một người quen sống trong khí hậu nhiệt đới, mức sụt giảm 32 độ này tiềm ẩn những rủi ro sinh lý nghiêm trọng.

Khi được đưa tới trụ sở Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) để làm thủ tục, ông Maduro được cho là đã được chẩn đoán có những dấu hiệu sớm của hạ thân nhiệt.

Việc đột ngột tiếp xúc với không khí mùa đông “đóng băng” và ẩm ướt của New York có thể dẫn đến các vấn đề hô hấp nghiêm trọng, ho và mệt mỏi. Để giảm thiểu những rủi ro này, đặc biệt trong bối cảnh một người 63 tuổi có thể mắc các bệnh nền như tim mạch hoặc hen suyễn, DEA đã cung cấp cho ông áo khoác, mũ ấm.