Mexico lên tiếng sau tuyên bố của Tổng thống Trump về "tấn công trên bộ"

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum (Ảnh: EPA).

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 9/1, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã giảm nhẹ những phát ngôn của Tổng thống Donald Trump, cho rằng đó chỉ là "một phần trong phong cách giao tiếp” của nhà lãnh đạo Mỹ.

Bà Sheinbaum cho biết thêm rằng bà đã chỉ đạo Ngoại trưởng Mexico Juan Ramon de la Fuente trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và, “nếu cần thiết, sẽ trao đổi với ông Trump để tăng cường phối hợp”.

Tuyên bố của Tổng thống Sheinbaum được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các băng đảng ma túy trên lãnh thổ Mexico.

“Chúng tôi sẽ bắt đầu tấn công trên bộ liên quan đến các băng đảng ma túy. Các băng đảng này đang hoành hành ở Mexico”, Tổng thống Mỹ cảnh báo.

Ông Trump cáo buộc Mexico đang “tràn ngập” ma túy và người nhập cư trái phép vào Mỹ, nhiều người trong số đó, theo ông mô tả, là tội phạm bạo lực.

Kể từ tháng 9/2025, Mỹ đã tấn công ít nhất 35 chiếc xuồng bị nghi là thuộc sở hữu của các băng đảng ma túy ở vùng Caribe.

“Chúng tôi đã chặn đứng 97% lượng ma túy xâm nhập bằng đường biển, và giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu tấn công trên bộ nhằm vào các băng đảng này”, ông Trump nói với người dẫn chương trình của Fox News.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng phát động các cuộc tập kích vào các mục tiêu ở Mexico, nếu điều đó là cần thiết để ngăn chặn việc buôn lậu ma túy bất hợp pháp vào Mỹ.

Khi được hỏi liệu Mỹ có đề nghị sự đồng ý từ Mexico để tiến hành các cuộc tập kích hay không, ông Trump không trả lời, nhưng cho biết đã trao đổi với phía Mexico. "Họ biết quan điểm của tôi", ông nói.

Cuối năm ngoái, NBC News đưa tin Mỹ đã bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho một chiến dịch mới nhằm chống các băng đảng ma túy bên trong lãnh thổ Mexico, bao gồm việc triển khai binh sĩ và nhân viên tình báo đến nước này.

Theo NBC News, mặc dù chiến dịch này chưa diễn ra và chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, nhưng các giai đoạn huấn luyện ban đầu đã bắt đầu, cùng với các cuộc thảo luận về phạm vi của chiến dịch.

Nguồn tin nói rằng binh sĩ Mỹ sẽ hoạt động dưới quyền của cộng đồng tình báo Mỹ, và các sĩ quan thuộc cơ quan tình báo CIA cũng sẽ tham gia.

Mặc dù Tổng thống Sheinbaum nói rằng bà chấp nhận việc hợp tác và chia sẻ thông tin tình báo với quân đội Mỹ, nhưng bà vẫn nhắc lại lập trường rằng sẽ không cho phép bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào lãnh thổ Mexico.

Mexico và Mỹ từ lâu đã hợp tác trong việc đối phó với các nhóm buôn bán ma túy, với việc Mỹ đôi khi cử nhân viên của CIA, quân đội và Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA) tới hỗ trợ nỗ lực của Mexico trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức.

Mỹ gần đây đã tiến hành cuộc đột kích gây chấn động vào Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro với nhiều cáo buộc khác nhau, trong đó có cáo buộc liên quan tới ma túy.