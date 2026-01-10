5 lời khuyên của chuyên gia tâm lý để bạn có một ngày làm việc hiệu quả

Xây dựng mối quan hệ tích cực tại nơi làm việc không chỉ mang lại cảm giác tốt mà còn tạo ra một mạng lưới hỗ trợ đáng tin cậy mà bạn có thể dựa vào khi cần (ảnh: JLco - Julia Amaral/iStock/Getty Images Plus).

Những ngày làm việc "tốt đẹp" không nhất thiết phải là những ngày gặt hái thành công vang dội, mà thường đến từ những trải nghiệm hài hòa, đáp ứng các nhu cầu tâm lý cơ bản của mỗi cá nhân.

Theo nghiên cứu của Giáo sư Ioannis Kratsiotis, giảng viên tâm lý học tổ chức tại Đại học Manchester (Anh), khi con người cảm thấy được hỗ trợ, họ sẽ cảm thấy được đáp ứng ba nhu cầu cốt lõi: cảm giác tự chủ, cảm giác năng lực và cảm giác kết nối. Việc đáp ứng những nhu cầu này chính là yếu tố then chốt tạo nên một ngày làm việc hiệu quả và đáng nhớ.

Người lao động có thể chủ động tạo ra những ngày làm việc tốt đẹp hơn cho bản thân và đồng nghiệp thông qua 5 gợi ý đơn giản sau:

1. Chủ động tìm kiếm và trao đi sự giúp đỡ

Sự hỗ trợ không cần phải quá trang trọng hay tốn kém thời gian. Một lời hỏi thăm, một câu hỏi nhanh hay một lời đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đều có thể tạo nên sự khác biệt lớn.

Những tương tác nhỏ này giúp mọi người cảm thấy được kết nối và hỗ trợ, từ đó nâng cao tâm trạng và động lực làm việc. Sự hỗ trợ hiệu quả nhất khi có sự tương tác hai chiều, vì vậy hãy tìm kiếm cơ hội để vừa yêu cầu giúp đỡ vừa giúp đỡ người khác khi có thể.

2. Ghi nhận những thành công dù nhỏ nhất

Cảm giác hiệu quả là một trong những động lực mạnh mẽ nhất của hạnh phúc. Hãy dành thời gian để ghi nhận những điều nhỏ nhặt đã diễn ra tốt đẹp trong ngày.

Đó có thể là việc hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ, đạt được tiến bộ trong một dự án hay đơn giản là gạch bỏ một mục trong danh sách việc cần làm.

Việc ghi nhận những thành công này sẽ xây dựng cảm giác năng lực, lan tỏa sang cả ngày làm việc và cuộc sống cá nhân.

3. Tôn trọng không gian riêng của bản thân và đồng nghiệp

Cảm giác tự do trong cách tiếp cận công việc đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm hàng ngày. Hãy cho phép bản thân đưa ra những lựa chọn nhỏ về cách hoàn thành nhiệm vụ và cho phép đồng nghiệp có sự tự do tương tự khi có thể.

Thể hiện sự tin tưởng vào người khác có thể củng cố các mối quan hệ, trong khi việc cho bản thân không gian riêng có thể giúp bạn duy trì sự tập trung và động lực.

4. Kết nối trước khi kết thúc ngày làm việc

Những khoảnh khắc kết nối chân thành, dù ngắn ngủi, có thể thay đổi tâm trạng cả ngày. Một lời cảm ơn đơn giản, một lời nhắn bày tỏ sự trân trọng hay một cuộc trò chuyện ngắn với đồng nghiệp có thể giúp bạn cảm thấy tốt hơn nhiều so với tưởng tượng.

Liên lạc với ai đó trước khi kết thúc ngày làm việc có thể giúp bạn rời khỏi công ty với cảm giác nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng hơn. Xây dựng mối quan hệ tích cực tại nơi làm việc không chỉ mang lại cảm giác tốt mà còn tạo ra một mạng lưới hỗ trợ đáng tin cậy mà bạn có thể dựa vào khi cần.

5. Duy trì sự cân bằng

Đôi khi, cảm giác kiệt sức xuất hiện khi một trong những nhu cầu cơ bản không được đáp ứng. Đó có thể là quá ít tự do trong công việc, quá ít khoảnh khắc tiến bộ hoặc không đủ sự kết nối giữa người với người.

Khôi phục sự cân bằng quan trọng hơn việc tối đa hóa bất kỳ nhu cầu nào. Hãy dành thời gian để nhận ra điều gì khiến bạn cảm thấy thiếu tự tin và thực hiện một hành động nhỏ để giải quyết nó.

Sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ nếu bạn cần cảm giác tự chủ hơn, hoàn thành một nhiệm vụ khả thi nếu bạn cần cảm giác tiến bộ và liên lạc với đồng nghiệp nếu bạn cảm thấy bị cô lập.

Khuyến khích người khác làm điều tương tự giúp xây dựng một môi trường làm việc nhóm nơi sự cân bằng và hỗ trợ là trách nhiệm chung. Khi điều này xảy ra, những ngày tốt đẹp sẽ trở nên thường xuyên hơn.

Những thay đổi nhỏ, tạo nên sự khác biệt lớn

Thông điệp chính của nghiên cứu rất đơn giản: Những ngày làm việc tốt đẹp không đòi hỏi những thay đổi lớn hay điều kiện hoàn hảo. Chúng được tạo ra từ những khoảnh khắc hỗ trợ nhỏ nhặt hàng ngày, giúp chúng ta cảm thấy tự do, có năng lực và được kết nối.

Khi những nhu cầu này được cân bằng, mọi người sẽ cảm thấy tốt hơn trong suốt ngày làm việc và có nhiều năng lượng hơn khi về nhà. Công việc sẽ luôn có những lúc khó khăn, nhưng chúng ta có ảnh hưởng đến trải nghiệm hàng ngày của mình nhiều hơn chúng ta đôi khi nhận ra.

Bằng cách chú ý đến những khoảnh khắc nhỏ định hình nên ngày của chúng ta, và bằng cách hỗ trợ lẫn nhau theo những cách đơn giản nhưng ý nghĩa, chúng ta có thể tạo ra nhiều ngày hơn, giúp chúng ta cảm thấy thỏa mãn trong công việc và sảng khoái khi về nhà.