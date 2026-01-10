Nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn trên cầu vượt, một người tử vong

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra sáng 10/1, trên cầu vượt Vọng, phường Kim Liên, Hà Nội.

Khoảng 5h45, ô tô 5 chỗ màu đen mang BKS 29A-853xx do bà P.T.T. (53 tuổi, trú Hà Nội) điều khiển lưu thông trên đường Giải Phóng, theo hướng đi bến xe Giáp Bát.

Khi đi tới giữa cầu vượt Vọng, ô tô đã xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 14U1-415xx do ông T.T.H. (63 tuổi) cầm lái, đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nguyễn Hải).

Sau va chạm với xe máy, chiếc xe 5 chỗ tiếp tục đâm vào 2 ô tô khác mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến ông T.T.H. tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, 3 ô tô hư hỏng, nhiều mảnh vỡ từ các xe bắn tung toé khắp nơi.

3 ô tô hư hỏng sau vụ tai nạn (Ảnh: Anh Quang).

Cảnh sát sau đó đã phong tỏa một chiều cầu vượt Vọng theo hướng bệnh viện Bạch Mai - bến xe Giáp Bát để điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Qua kiểm tra nhanh, cơ quan chức năng xác định bà P.T.T. không vi phạm nồng độ cồn và ma tuý.

Sáng nay, đường Giải Phóng nhiều thời điểm ùn tắc nghiêm trọng ở cả 2 chiều. Đến 10h, giao thông trên tuyến đã cơ bản ổn định.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.