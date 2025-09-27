Vì sao bão Bualoi di chuyển nhanh gấp đôi bình thường?

Chiều 27/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia họp thông tin về cơn bão Bualoi (bão số 10).

Bão Bualoi hướng vào khu vực giữa Hà Tĩnh và Quảng Trị

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 16h hôm nay, bão Bualoi mạnh cấp 12, giật cấp 15, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170km về phía Đông Nam, cách Đà Nẵng khoảng 520km về phía Đông Đông Nam.

Theo ông Lâm, bão Bualoi di chuyển rất nhanh (nhanh gấp đôi tốc độ trung bình), hiếm có cơn bão nào di chuyển nhanh như cơn bão này, có thời điểm lên đến 40km/h.

Chuyên gia nhận định bão di chuyển rất nhanh nên ít khả năng đổi hướng, khả năng cao bão sẽ đi vào khu vực giữa Hà Tĩnh và Quảng Trị (khu vực Quảng Bình cũ).

Cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về lý do bão di chuyển rất nhanh, ông Lâm cho biết nguyên nhân là do áp cao cận nhiệt đới đang rất mạnh, không có yếu tố suy yếu khiến bão Bualoi di chuyển rất nhanh.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin tại cuộc họp (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Ông Lâm cho biết hoàn lưu cơn bão này rộng, từ chiều nay, nhiều khu vực ở miền Trung đã có mưa to đến rất to. Từ tối nay, đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, sau đó có thể đạt cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12.

Vị chuyên gia cho biết từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14.

"Mưa to, gió mạnh nhất là vào đêm mai, vùng gần tâm bão có thể mạnh cấp 12. Thời gian bão đổ bộ vào đất liền là đêm và rạng sáng 29/9, tối và đêm mai là thời điểm nguy hiểm nhất của cơn bão này", ông Lâm nhận định.

Theo ông Lâm, bão Bualoi di chuyển rất nhanh, mưa xuất hiện sớm, khi tiệm cận đất liền ít khả năng suy yếu và khi vào đất liền Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị khả năng vẫn giữ cấp 12.

Bão Bualoi khi vào đất liền có thể mạnh cấp 12 (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Mưa lớn kéo dài đến hết ngày 30/9

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Dự báo từ gần sáng 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển trọng tải lớn).

Đối với khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu), dự báo từ gần sáng 28/9 gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14.

Dự báo vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Mắt bão Bualoi thời điểm 16h ngày 27/9 (Ảnh: NCHMF).

Dự báo từ chiều tối 27/9 đến ngày 29/9, khu vực Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi phổ biến 100-300mm, có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/1 giờ.

Từ chiều 28/9 đến ngày 29/9, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ có mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3 giờ.

Đêm 29/9 và ngày 30/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm; riêng vùng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Theo dự báo, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng kéo dài đến ngày 30/9.

Tổng lượng mưa từ đêm 27/9 đến ngày 30/9, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.